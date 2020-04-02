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Матвиенко: власти приняли решение о возможности производства масок без лицензии

Матвиенко: власти приняли решение о возможности производства масок без лицензии

Тема: Пленарное заседание Совета Федерации 2 апреля 2020 года


Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что власти России приняли решение о возможности производства медицинских масок без лицензии. Об этом сообщает ТАСС.

«Уже намечено до конца недели принять ряд решений, по маскам уже принято решение: не нужно (получать — прим. ред.) лицензию, а просто (направить — прим. ред.) запрос, получаете разрешение на производство масок», — сказала Матвиенко на пленарном заседании палаты.

Кроме того, спикер поручила сенаторам обсудить с губернаторами возможности производства в регионах медицинских масок разными структурами и организациями.

Ранее сообщалось, что с 7 апреля шить медицинские маски планируют начать в 122 колониях.

О распространении новой коронавирусной инфекции в китайском городе Ухань стало известно в конце прошлого года. Вспышка заболевания охватила 177 стран. По последним данным, в мире заразились свыше 900 тысяч человек, жертвами заболевания стали более 45 тысяч человек. В России зафиксировано 3548 случаев коронавируса. За всё время выздоровели 235 россиян.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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