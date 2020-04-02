МИД России: Половина медпомощи для США оплачена РФПИ

Алексей Вольцев

Половина стоимости медицинского оборудования, доставленного в США 1 апреля, оплачена Российским Фондом прямых инвестиций (РФПИ), другая половина — американской стороной. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она добавила, что Россия рассчитывает на совместную работу с США в борьбе с пандемией коронавируса.

«Мы отметили заявление Государственного департамента США относительно важности совместных усилий по борьбе с коронавирусом. В частности, в нем было сказано, что „обе страны оказывали друг другу гуманитарную помощь в прошлом и, без сомнений, вновь будут ее оказывать в будущем; время работать вместе, чтобы одолеть общего врага, угрожающего жизни каждого из нас“. Полностью разделяем такой подход. Сейчас наступило время работать вместе!» — подчеркнула дипломат.

Как сообщало ИА Newstes , 30 марта президенты Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили по телефону сложившуюся ситуацию в мире, в том числе проблему распространения коронавируса. После этого Трамп сообщил, что Россия направила в США «очень-очень большой самолет» с медицинским оборудованием для оказания помощи в борьбе с инфекцией. Вечером 1 апреля по московскому времени борт ВКС России приземлился в аэропорту Нью-Йорка.

Как отметила руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус, США нацелены на борьбу с распространением коронавируса, однако не могут справиться с этим в одиночку. В этой связи США согласились приобрести у России необходимые медицинские принадлежности, в том числе аппараты ИВЛ и средства личной защиты. Они были переданы 1 апреля в Нью-Йорке Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям США.

«Это время для совместной работы, чтобы победить общего врага, который угрожает жизни всех нас», — подчеркнула Ортэгус.