Мигель: «Мама хотела черного ребенка»

Влада Некрасова

Экзотическую внешность хореографу подарил папа-кубинец. Мужчина ушел из семьи, не дождавшись рождения сына. Но Мигель признается, что мама не держала зла на отца, так как он подарил ей необычного малыша.

Мигель, чье настоящее имя Сергей Шестеперов, родился в интернациональной семье: мама — русская, папа — кубинец. Родителям пришлось расстаться еще до его появления на свет, причем расставание женщина перенесла с легким сердцем. «У нее был конкретный план: она хотела именно черного ребенка. Ее отношения с моим отцом закончились тем, что в последнюю ночь она сказала: «Ожидай сына», — делился он.

Наставник проекта «Танцы» отмечает, что спокойное отношение к расставаниям передалось и ему. Так, например, в YouTube-шоу Agentshow Land он признался, что положительно относится к связям на одну ночь. «Часто практиковал, когда был один. Практически каждый день. Я люблю трахаться», — заявил Мигель.





Он рассказал, что у него никогда не было проблем с такими партнерами. Он сразу договаривался о том, что продолжение вряд ли последует. «Я к этому легче и проще отношусь, — откровенничал он. — И вешать ярлыки на людей, которые просто любят трахаться, не стану. Я знаю, что коллекционирую в тот момент, когда у меня происходит одноразовый секс. Мне нравится то, как это начинается, доходит до определенного пика и заканчивается. Потому что в этот период ты проживаешь маленькую жизнь с человеком. Вот когда такие истории случались, мне было очень приятно».

По словам Мигеля, он никогда не осуждает женщин, которые разделяют его точку зрения и практикуют несерьезные романы. «Для девочки это тоже абсолютно нормально. Если она действительно получает удовольствие и вдохновение, чтобы жить — почему нет?» — уверен артист.

Единственное, что вызывает осуждение у 37-летнего танцора, это нежелание отдаваться любимому делу на сто процентов. «Меня очень сильно бесят многие артисты, с которыми я иногда работаю. Просто у нас никто не любит трудиться. Для меня самым высшим проявлением профессионализма является то, что человек беспрекословно выполняет указания тех людей, которые его делают. Меня один раз Лолита послала на три буквы прямо на сцене, даже не увидев номер, который я для нее ставил. Потому что она так захотела, была в таком настроении», — вспоминал хореограф.

Фото: Instagram