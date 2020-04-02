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Миллиардер Умар Джабраилов госпитализирован с ранениями в Москве. Подозревают попытку самоубийства

Миллиардер Умар Джабраилов госпитализирован с ранениями в Москве. Подозревают попытку самоубийства

Телеграм-канал Mash сообщил, что 61-летний бизнесмен и экс-сенатор от Чечни Умар Джабраилов был госпитализирован в Москве с ранениями рук.

По информации источника, эти травмы Джабраилов нанес себе сам в номере гостиницы на Измайловском шоссе. Медиков вызвал водитель предпринимателя.


Умар Джабраилов

Новость уже разлетелась по соцсетям. В своем телеграме Ксения Собчак, которая встречалась с Джабраиловым в нулевых, прокомментировала случившееся так:

Умар Джабраилов пытался покончить с собой только что.


Ксения Собчак и Умар Джабраилов

Пострадавшего госпитализировали в Институт им. Склифосовского. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Еще до приезда скорой помощи Джабраилов смог замотать ранения и объяснил случившееся "шоковым состоянием".


Напомним, это уже не первый "гостиничный" инцидент, в который попадает бизнесмен. В 2017 году ему был назначен штраф в размере 500 тысяч рублей за стрельбу в люксовом столичном отеле Four Seasons, расположенным рядом с Кремлем. Джабраилов тогда выстрелил в потолок номера из наградного пистолета, разрешения на который у него не было. Свои действия Джабраилов объяснил тем, что он "человек контуженный", а случившееся в отеле назвал "нелепой оплошностью". После этого он был исключен из партии "Единая Россия".

Умар Джабраилов является совладельцем "Аванти СтройГрупп", которая возводит ЖК "ЗИЛарт" на территории бывшего ЗИЛа, и компании "МС Регион". В 2000 году он также баллотировался на пост президента РФ, по итогам голосования занял последнее, 11 место, набрав 78 498 голосов избирателей.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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