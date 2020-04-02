Минкультуры готово перенести сроки производства российских фильмов
"Министерство культуры Российской Федерации принимает комплекс мер, направленных на снижение негативных последствий для производителей национальных фильмов, временно приостановивших работу над проектами в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой. Организации кинематографии, заключившие с Минкультуры России соглашения о предоставлении субсидии на производство национальных фильмов, имеют возможность обратиться в Департамент кинематографии с просьбой об однократном продлении сроков производства при задержке по независящим от них причинам", - говорится в сообщении.ОпросКак вы будете коротать выходную неделю на самоизоляции?
62.9%Буду сидеть дома6.9%Поеду на дачу26%Буду работать4.2%Работать не буду, но и самоизолироваться тоже
[i][/i]Проголосовали:22088128 марта, 13:30
По словам министра культуры Ольги Любимовой, вопросы переноса сроков и сдачи фильмов будут решены с каждой кинокомпанией в индивидуальном порядке после отмены ограничительных санитарно-эпидемиологических мер.
стопкоронавирус.рф.