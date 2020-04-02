Минкультуры готово перенести сроки производства российских фильмов

Алексей Вольцев

Организации кинематографии, заключившие с Министерством культуры соглашения о предоставлении субсидии на съемки фильмов, могут продлить сроки производства при задержке по независящим от них причинам, сообщает пресс-служба ведомства в четверг.

"Министерство культуры Российской Федерации принимает комплекс мер, направленных на снижение негативных последствий для производителей национальных фильмов, временно приостановивших работу над проектами в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой. Организации кинематографии, заключившие с Минкультуры России соглашения о предоставлении субсидии на производство национальных фильмов, имеют возможность обратиться в Департамент кинематографии с просьбой об однократном продлении сроков производства при задержке по независящим от них причинам", - говорится в сообщении.

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По словам министра культуры Ольги Любимовой, вопросы переноса сроков и сдачи фильмов будут решены с каждой кинокомпанией в индивидуальном порядке после отмены ограничительных санитарно-эпидемиологических мер.

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