Митрополит Иларион объяснил главное противоречие в вопросе Причастия

Влада Некрасова

Церковь считает, что от причастия нельзя заразиться коронавирусом, однако принимает меры предосторожности, так как можно подцепить болезнь от чаши и ложки, которой причащают верующих, заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Святые Дары находятся в чаше, а причащаемся мы ложкой (лжицей - ред.). Как в стакане с водой есть вода, а есть сам стакан. К нему мы прикасаемся так же, как люди прикладываются к чаше после причащения. Где гарантия, что вирус не останется на чаше или на лице?... Здесь нет противоречия, здесь только уточнение", - сказал митрополит во время онлайн-конференции с верующими.

Именно поэтому, по его словам, сейчас после каждого причастника лжица протирается специальным платком, пропитанным дезинфицирующим раствором - в соответствии с принятой синодом Русской православной церкви инструкцией. Кроме того, верующие в период пандемии не целуют чашу, а их губы вытирают одноразовыми салфетками.