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Мясников написал главврачу больницы в Коммунарке «Будет смешно, если ты помрешь»

Мясников написал главврачу больницы в Коммунарке «Будет смешно, если ты помрешь»Александр МясниковФото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», рассказал, что обратился к главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко после того, как тот заразился коронавирусом. Подробности беседы он пересказал в прямом эфире передачи «Соловьев Live» на YouTube.

«Написал ему: "Денис, вот будет смешно, если ты помрешь". Он мне ответил: "Не дождешься"», — вспомнил специалист. По словам Мясникова, Проценко не мог руководить из кабинета, поэтому всегда посещал пациентов, проводил процедуры и реанимировал в случае необходимости.

Врач подчеркнул, что рассматривать ситуацию с заражением руководителя медицинского учреждения нужно с позиции того, что любые методы защиты не стопроцентны. «Это к вопросу о защитных масках и других вещах. Это все не абсолютно, даже самые совершенные костюмы», — добавил Мясников.

«Денис же командир, такой ершистый, очень жесткий, один из самых грамотных реаниматологов у нас, был в контрах с начальством, всегда за больного стоял насмерть. Он таким бескомпромиссным и умным и остался», — рассказал доктор. По его мнению, Проценко можно сравнить с полевым командиром. «Вот и получил ранение», — заключил Мясников.

Ранее Мясников объяснял, что пожилые люди умирают не от коронавируса, а из-за осложнений, которые он вызывает. По его словам, в связи с вирусом у человека развивается пневмония, которая и может стать причиной смерти.

Днем 31 марта стало известно, что у главного врача инфекционного центра в Коммунарке Дениса Проценко был выявлен коронавирус. За неделю до положительного теста на вирус он встречался в том числе с президентом России Владимиром Путиным и мэром Москвы Сергеем Собяниным.

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По материалам: lenta.ru

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