Московский ресторатор скрыл от врача поездку в Куршевель и заразил ее COVID-19

Вадим Карасев

Участковый врач Виктория Савченкова заразилась коронавирусом от московского предпринимателя, который скрыл от медика свое путешествие во Францию. Об этом в Facebook %3Astory_location.4%3Astory_attachment_style.album%3Athid.100003565117796%3A306061129499414%3A2%3A0%3A1588316399%3A4645194388215353097&__tn__=-R]пишет журналист Влад Шурыгин.

Ресторатор 10 марта вернулся из Куршевеля, который считается одним из самых дорогих курортов Европы. Уже дома он почувствовал недомогание и 13 марта самостоятельно обратился к врачу. 19 марта бизнесмену стало хуже, он вызвал на дом участкового врача и не стал говорить ей о путешествии. Савченкова только через несколько дней узнала о поездке пациента во Францию из его Instagram. Страна находится в "стоп-листе" Роспотребнадзора, и на вызовы прилетевших оттуда россиян приезжает спецбригада в защитной экипировке.

"Я была на дому у пациента в Подмосковье, Красногорск. Поставила ему пневмонию и отправила его по "скорой" в больницу. Пациент, медийная личность, известный ресторатор, скрыл от меня, что 10 марта вернулся из Франции. 13 марта он уже посещал врача в Подмосковье, потом приезжала я и "скорая". У них заболела вся семья. Я узнала, что он был в загранке, только через Instagram!" — написала Савченкова в соцсетях.

Спустя 3 дня после контакта с зараженным женщина заболела, сейчас находится в больнице с диагнозом COVID-19. Самого бизнесмена госпитализировали в Коммунарку, он находится в реанимации. Из соцсетей жены бизнесмена понятно, что режим самоизоляции по возвращении с альпийского курорта они не соблюдали.