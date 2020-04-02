Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Мужчина узнал о своем заражении короновирусом благодаря соусу

Мужчина узнал о своем заражении короновирусом благодаря соусу

Мужчина узнал о своем заражении короновирусом благодаря соусу

Житель Новой Зеландии узнал о своем заражении короновирусной инфекцией во время поездки заграницу, благодаря томатному соусу, сообщают в Daily Mail.

23-летний Джошуа Дент вернулся домой из поездки в Европу с признаками простуды: повышенная температура тела, першение в горле. Всего через несколько суток мужчина полностью ослаб.

Еще один необычный симптом для себя отметил Джошуа Дент, он не мог есть томатную пасту.

Сразу по возращению из поездки он пытался употребить в пищу томатный соус, но ничего не вышло, во рту был невыносимый металлический привкус. Дент попробовал томатный соус другой фирмы, ничего не изменилось. Как выяснилось позже, вкусовые ощущения Дента изменились из-за короновируса.

В данный момент мужчина находится дома в режиме самоизоляции, он выздоровел.

Пандемия COVID-19 охватила 180 стран. Особо сложная ситуация с распространением вируса складывается в США, Италии и Испании.

В России принимаются все меры для недопущения ухудшения ситуации.

В качестве профилактики необходимо максимально сократить контакты, чаще мыть руки, оставаться дома.


# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

Анджелина Джоли рассказала о возвращении сына Мэддокса домой из Южной Кореи в разгар эпидемии коронавируса
Анджелина Джоли рассказала о возвращении сына Мэддокса домой из Южной
Исследование: бизнес на треть увеличил закупки охранного оборудования
Исследование: бизнес на треть увеличил закупки охранного оборудования
Эксперт рассказал, когда может восстановиться мировая экономика
Эксперт рассказал, когда может восстановиться мировая экономика
В ФМБА рассказали, когда завершится вспышка коронавируса в России
В ФМБА рассказали, когда завершится вспышка коронавируса в России
Чем «женские» чакры отличаются от «мужских»
Чем «женские» чакры отличаются от «мужских»
Цены на российскую нефть стали отрицательными
Цены на российскую нефть стали отрицательными
В Москве умерли еще три пациента с коронавирусом
В Москве умерли еще три пациента с коронавирусом
Раскрыто содержимое российской гуманитарной помощи для США
Раскрыто содержимое российской гуманитарной помощи для США
Самолет из России с медоборудованием для США прибыл в Нью-Йорк
Самолет из России с медоборудованием для США прибыл в Нью-Йорк
Названы самые популярные фильмы и сериалы во время пандемии коронавируса
Названы самые популярные фильмы и сериалы во время пандемии
Что смотреть онлайн 2 апреля. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 2 апреля. Расписание трансляций
Трамп: Россия и Саудовская Аравия скоро договорятся по ценам на нефть
Трамп: Россия и Саудовская Аравия скоро договорятся по ценам на нефть

Топ на сегодня

В НАТО отреагировали на помощь России в борьбе с коронавирусом
В НАТО отреагировали на помощь России в борьбе с коронавирусом
Социальные пенсии в России проиндексировали на 6,4%
Социальные пенсии в России проиндексировали на 6,4%
«Удар по Мозговому равносилен удару по всему ополчению» — громкий суд в ЛНР
«Удар по Мозговому равносилен удару по всему ополчению» — громкий суд
На переговорах правительства Афганистана с талибами наметился прогресс
На переговорах правительства Афганистана с талибами наметился прогресс
Российские богачи потеряли все нажитое за прошлый год
Российские богачи потеряли все нажитое за прошлый год

Еще по теме

Ревнивый сибиряк облил бензином дом и поджег семью
Томатный соус и обычный кетчуп снижают риск развития рака желудка и кишечника
Во Владивостоке 15-летний подросток зарезал мужчину ножом за домогательства
Заподозренная в заражении россиян коронавирусом инфекционист признала вину