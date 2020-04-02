Мужчина узнал о своем заражении короновирусом благодаря соусу

Вадим Карасев

Житель Новой Зеландии узнал о своем заражении короновирусной инфекцией во время поездки заграницу, благодаря томатному соусу, сообщают в Daily Mail.

23-летний Джошуа Дент вернулся домой из поездки в Европу с признаками простуды: повышенная температура тела, першение в горле. Всего через несколько суток мужчина полностью ослаб.

Еще один необычный симптом для себя отметил Джошуа Дент, он не мог есть томатную пасту.

Сразу по возращению из поездки он пытался употребить в пищу томатный соус, но ничего не вышло, во рту был невыносимый металлический привкус. Дент попробовал томатный соус другой фирмы, ничего не изменилось. Как выяснилось позже, вкусовые ощущения Дента изменились из-за короновируса.

В данный момент мужчина находится дома в режиме самоизоляции, он выздоровел.

Пандемия COVID-19 охватила 180 стран. Особо сложная ситуация с распространением вируса складывается в США, Италии и Испании.

В России принимаются все меры для недопущения ухудшения ситуации.

В качестве профилактики необходимо максимально сократить контакты, чаще мыть руки, оставаться дома.



