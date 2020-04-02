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Музыкант Адам Шлезингер умер от коронавируса

Музыкант Адам Шлезингер умер от коронавирусаАдам ШлезингерФото: Richard Shotwell / Invision/AP

Американский композитор и музыкант Адам Шлезингер (Adam Schlesinger) умер от коронавирусной инфекции в Нью-Йорке. Об этом сообщает Variety.

Ему было 52 года. Последнюю неделю он провел в больнице. Пневмония COVID-19 протекала у него в тяжелой форме, и врачи были вынуждены держать его в медикаментозном сне.

Шлезингер является обладателем трех премий «Эмми», а также получил «Грэмми» в номинации «Лучший новый артист». В 1997 году он был номинирован на премию «Оскар» и «Золотой глобус» за саундтрек к фильму «То, что ты делаешь».

Музыкант являлся основателем групп Fountains Of Wayne и Ivy.

У него остались две дочери.

30 марта сообщалось о смерти от осложнений коронавируса американской звезды кантри-музыки Джо Диффи. Ему был 61 год.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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