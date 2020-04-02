На Донбассе - 15 нарушений "тишины", ранены трое бойцов ВСУ

Лидия Мартынова

01 апреля вооруженные формирования РФ, вопреки взятым на себя обязательством, 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.«В течение суток противник открывал огонь из «отведенных» за Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Для пресечения вражеских обстрелов украинские защитники использовали дежурные огневые средства», говорится в сообщении.В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник впервые за долгое время прибегнул к применению артиллерийских систем крупных калибров в сочетании с минометным огнем. В общем 1 апреля здесь зафиксировано четыре обстрела.Так, в вечернее время оккупанты с направления населенного пункта Голубовское начали интенсивный обстрел позиций Объединенных сил вблизи Новотошковского. В течение двух часов российские наемники выпустили в сторону наших защитников около 25 артиллерийских снарядов калибра 152 мм и 122 мм и более 170 минометных мин 120-го калибра. Украинские военнослужащие предприняли исчерпывающие меры для прекращения огня, дав понять противнику всю бесперспективность повторения подобных действий в будущем.Вчера из минометов калибра 82 мм оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил неподалеку от Хутора Вильного и Новоалександровки. По оборонцам Хутора Вильного враг также применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.К вечеру подразделения противника открывали огонь из гранатометов различных систем по украинским позициям вблизи Орехового.Украинские защитники, хорошо знакомые с коварной тактикой оккупантов, вовремя реагировали на каждый обстрел и дали достойный отпор вражеским подразделениям.Уже несколько дней подряд традиционно высокую активность противник проявляет в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток". Здесь зафиксировано 11 обстрелов.Утром оккупанты обстреляли из вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов наших защитников вблизи Павлополя. Уже к вечеру обстрел из БМП-1 был зафиксирован в районе Песков.Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов враг дважды открывал огонь по окрестностям Марьинки и один раз – по позициям в районе Красногоровки.Трижды в течение дня были обстреляны позиции Объединенных сил возле Новомихайловки. Здесь российские наемники вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.Дважды враг устроил провокации с применением стрелкового оружия вблизи Песков и один раз – возле Николаевки.Вследствие вражеских обстрелов трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Пострадавших вовремя доставили в военно-медицинское учреждение, где им оказали надлежащую медицинскую помощь.Во время обстрелов в минувшие сутки военнослужащие Вооруженных Сил Украины действовали решительно и прицельным огнем по опорным пунктам противника подавляли активность оккупантов. Любые преступные действия вооруженных формирований РФ и в дальнейшем будут оперативно пресекаться украинскими защитниками с помощью имеющихся огневых средств.«С началом этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано», - отмечают в штабе.