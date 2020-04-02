На портале госуслуг может появиться сервис по покупке рецептурных лекарств

Алексей Вольцев

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев на совещании президента с членами правительства предложил реализовать сервис по покупке рецептурных лекарств через портал госуслуг, передает ТАСС.

Глава ведомства отметил, что реализация этого сервиса сможет гарантировать, «что это будут доверенные рецепты и их смогут купить только авторизованные граждане».

Шадаев также заявил о необходимости в ближайшее время ввести сервис оформления электронного больничного и электронного рецепта.

Закон, разрешающий дистанционную продажу лекарств, 1 апреля Госдума приняла единогласно. Согласно документу, через интернет можно будет купить безрецептурные препараты. В условиях ЧС и при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, правительство получит право — но только до конца 2020 года — позволить дистанционную торговлю и некоторыми рецептурными лекарствами.