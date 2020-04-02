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Наличие блокпостов на въезде в Петербург опровергли

Наличие блокпостов на въезде в Петербург опроверглиФото: Алексей Даничев / РИА Новости

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Дмитрий Веселов опроверг наличие блокпостов на въезде в город. Видеообращение опубликовано в Telegram-канале петербургского оперативного штаба по противодействию коронавирусу.

«Это полный фейк», — прокомментировал информацию о блокпостах Веселов.

Распространяемые в интернете фотографии с вооруженными людьми в костюмах химзащиты не имеют отношения к нынешним событиям, говорится в сообщении. Объясняется, что они были сделаны на учениях. Никаких ограничений на въезд и выезд из города также нет.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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