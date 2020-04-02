Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Названо количество нарушителей режима изоляции в России

Названо количество нарушителей режима изоляции в России

Названо количество нарушителей режима изоляции в РоссииФото: Денис Абрамов / РИА Новости

В пресс-службе МВД России назвали количество нарушителей режима изоляции среди россиян. Об этом сообщает «Интерфакс».

По состоянию на 1 апреля в российских регионах было составлено 1250 протоколов об административных правонарушениях, связанных с нарушением режима изоляции. Из них 754 случая связаны с неповиновением законному распоряжению должностного органа, 63 — с нарушением сроков выполнения предписаний, еще 433 — с нарушением иностранцами правил въезда и режима пребывания в России.

Отмечается, что особое внимание уделяется розыску тех, кто вернулся из-за рубежа и не соблюдает предписания, а также разъяснению необходимости самоизоляции людям преклонного возраста и группам граждан в общественных местах.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о введении штрафов и сроков за нарушение карантина. Кроме того, уголовная ответственность была введена за распространение фейковой информации об эпидемиях, в том числе и о коронавирусе.

По последним данным, в России зафиксировано 2777 случаев заражения коронавирусом. Из них 24 человека умерли, еще 190 — вылечились. Всего в мире насчитывается более 911 тысяч зараженных.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Орбиту МКС поднимут на 900 метров для запуска "Ракеты Победы"
Орбиту МКС поднимут на 900 метров для запуска "Ракеты Победы"
Принцу Гарри приходится трудно в США: "Его переполняет чувство вины"
Принцу Гарри приходится трудно в США: "Его переполняет чувство вины"
Отсутствие координации между странами Европы стало очевидным — эксперт
Отсутствие координации между странами Европы стало очевидным — эксперт
Названо количество нарушителей режима изоляции в России
Названо количество нарушителей режима изоляции в России
США снова пообещали Грузии и Украине членство в НАТО
США снова пообещали Грузии и Украине членство в НАТО
Избившую Джонни Деппа Эмбер Херд задумали уволить из нового «Аквамена»
Избившую Джонни Деппа Эмбер Херд задумали уволить из нового «Аквамена»
Путин признал переговоры с ОПЕК и США по ценам на нефть
Путин признал переговоры с ОПЕК и США по ценам на нефть
Создатель «Дома-2» объяснил свое участие в порноскандале
Создатель «Дома-2» объяснил свое участие в порноскандале
Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС
Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС
Экспортная цена российской нефти ушла в минус
Экспортная цена российской нефти ушла в минус
Минздрав Италии раскрыл еще одну причину высокой смертности от коронавируса
Минздрав Италии раскрыл еще одну причину высокой смертности от
Число заразившихся коронавирусом на Украине выросло с 669 до 794
Число заразившихся коронавирусом на Украине выросло с 669 до 794

Топ на сегодня

Медработников в США начали увольнять из-за слов о нехватке оборудования
Медработников в США начали увольнять из-за слов о нехватке
В НАТО отреагировали на помощь России в борьбе с коронавирусом
В НАТО отреагировали на помощь России в борьбе с коронавирусом
Социальные пенсии в России проиндексировали на 6,4%
Социальные пенсии в России проиндексировали на 6,4%
Российские богачи потеряли все нажитое за прошлый год
Российские богачи потеряли все нажитое за прошлый год
Возможные потери бизнеса от нерабочей недели оценили в 1 трлн рублей
Возможные потери бизнеса от нерабочей недели оценили в 1 трлн рублей

Еще по теме

Россиянам объяснили отличие карантина от самоизоляции
В России приняли законопроект о регулировании вопросов выдворения мигрантов
Путин подписал закон о порядке выдворения мигрантов-нарушителей
Госдума увеличила размер штрафов за костры в лесу при ЧС