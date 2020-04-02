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Названы популярные у россиян способы сохранить деньги в кризис

Названы популярные у россиян способы сохранить деньги в кризис

Россияне в кризис стараются сохранить деньги путем покупки недвижимости и золота, а также открытия вклада в государственном банке. Об этом говорится в исследовании аналитического центра НАФИ.

Двое из пяти россиян считают приобретение недвижимости и надежным (40%), и выгодным (39%) вложением. Причем за последние 3 года уверенность в этом активе снизилась. Открытие вклада в банке с госучастием назвали надежным 23% респондентов, выгодным — 19%. Вложению в золото и драгоценности доверяет 21% опрошенных, выгодной такую инвестицию считают 18%.

Среди популярных у россиян средств сохранить деньги оказались также накопление и хранение наличных (15% считают этот вариант надежным, 10% - выгодным), покупка валюты (11% и 10%), открытие депозита в коммерческом банке (9% и 7%). Наименьшее число граждан предпочитают в кризисное время вкладываться в акции, паевые инвестиционные фонды и негосударственные пенсионные фонды.

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По материалам: uposters.ru

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Названы популярные у россиян способы сохранить деньги в кризис

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