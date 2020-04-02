Названы причины «коронавирусного чуда» Греции

Вадим Карасев

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Греции удается успешно бороться с эпидемией коронавируса из-за следования властей советам экспертов и солидарности народа. Такие причины называются в статье корреспондента газеты «Коммерсантъ».

Отмечается, что греки считают творцом «коронавирусного чуда» главного эпидемиолога Сотириса Цодраса. В частности, он смог донести до премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса необходимость закрыть храмы. «Сегодня его называют спасителем нации. У него рейтинг выше, чем у телезвезд», — отмечает греческий журналист. По его же совету власти заранее подготовили 13 медицинских центров, когда в Италии умерли 11 человек.

С 8 марта Греция поэтапно вводила карантин: сначала были закрыты школы, вузы, детсады, затем — спортивные залы, театры и кинозалы. Также были отменены парады ко Дню независимости страны 25 марта. В середине марта закрылись кафе, бары, пляжи, в последнюю очередь — торговые центры и другие магазины (кроме продуктовых). На телефон гражданам приходят сообщения с просьбой оставаться дома. Выход на улицу без уведомления карается штрафом в 150 евро (около 13 тысяч рублей).

По данным на 2 апреля, в Греции заразились коронавирусом 1415 человек, 51 погиб, еще 52 — вылечились. Это значительно меньше, чем в Италии (111 тысяч зараженных, 13 тысяч погибших).

Ранее в Греции арестовали митрополита Кифирского Серафима на несколько часов за нарушение запрета на службу в храме во время карантина по коронавирусу.

По последним данным, из-за новой коронавирусной инфекции погибли 48,3 тысячи человек, выявлено 952 тысячи случаев заражения, из них 202 тысячи закончились выздоровлением пациента.

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.