Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Названы причины «коронавирусного чуда» Греции

Названы причины «коронавирусного чуда» ГрецииФото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Греции удается успешно бороться с эпидемией коронавируса из-за следования властей советам экспертов и солидарности народа. Такие причины называются в статье корреспондента газеты «Коммерсантъ».

Отмечается, что греки считают творцом «коронавирусного чуда» главного эпидемиолога Сотириса Цодраса. В частности, он смог донести до премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса необходимость закрыть храмы. «Сегодня его называют спасителем нации. У него рейтинг выше, чем у телезвезд», — отмечает греческий журналист. По его же совету власти заранее подготовили 13 медицинских центров, когда в Италии умерли 11 человек.

С 8 марта Греция поэтапно вводила карантин: сначала были закрыты школы, вузы, детсады, затем — спортивные залы, театры и кинозалы. Также были отменены парады ко Дню независимости страны 25 марта. В середине марта закрылись кафе, бары, пляжи, в последнюю очередь — торговые центры и другие магазины (кроме продуктовых). На телефон гражданам приходят сообщения с просьбой оставаться дома. Выход на улицу без уведомления карается штрафом в 150 евро (около 13 тысяч рублей).

По данным на 2 апреля, в Греции заразились коронавирусом 1415 человек, 51 погиб, еще 52 — вылечились. Это значительно меньше, чем в Италии (111 тысяч зараженных, 13 тысяч погибших).

Ранее в Греции арестовали митрополита Кифирского Серафима на несколько часов за нарушение запрета на службу в храме во время карантина по коронавирусу.

По последним данным, из-за новой коронавирусной инфекции погибли 48,3 тысячи человек, выявлено 952 тысячи случаев заражения, из них 202 тысячи закончились выздоровлением пациента.

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

#СидимДома: вспоминаем, как Ульяна Сергеенко, Ирина Шейк, Рианна и другие сделали пижамы модными
#СидимДома: вспоминаем, как Ульяна Сергеенко, Ирина Шейк, Рианна и
Винокур рассказал о самочувствии Лещенко
Винокур рассказал о самочувствии Лещенко
Аквамена задумали заменить геем
Аквамена задумали заменить геем
Названы причины «коронавирусного чуда» Греции
Названы причины «коронавирусного чуда» Греции
Путин принял отставку губернатора Архангельской области
Путин принял отставку губернатора Архангельской области
Путин назначил врио главы Архангельской области Александра Цыбульского
Путин назначил врио главы Архангельской области Александра Цыбульского
В Подмосковье обнаружено гнездовье черного аиста
В Подмосковье обнаружено гнездовье черного аиста
Христиан-евангелистов обвинили в распространении коронавируса
Христиан-евангелистов обвинили в распространении коронавируса
Самые скандальные участники «Давай поженимся!» рассказали о жизни после передачи
Самые скандальные участники «Давай поженимся!» рассказали о жизни
"Извини, в первый раз": подарок от итальянцев тронул российских врачей
"Извини, в первый раз": подарок от итальянцев тронул российских врачей
Звезда K-Pop извинился за неудачную шутку на 1 апреля
Звезда K-Pop извинился за неудачную шутку на 1 апреля
Лунный день сегодня 2 апреля 2020 года
Лунный день сегодня 2 апреля 2020 года

Топ на сегодня

В Китае ответили на вопросы о бессимптомных носителях коронавируса
В Китае ответили на вопросы о бессимптомных носителях коронавируса
Иран отреагировал на слова Трампа о подготовке новых ударов по объектам США
Иран отреагировал на слова Трампа о подготовке новых ударов по
В Турции за сутки от Covid-19 умерли 63 человека
В Турции за сутки от Covid-19 умерли 63 человека
На Донбассе - 15 нарушений "тишины", ранены трое бойцов ВСУ
На Донбассе - 15 нарушений "тишины", ранены трое бойцов ВСУ
Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии
Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии

Еще по теме

Власти Италии решили закрыть Венецию и Милан
Глава МИД Греции пригласил Путина и Лаврова на празднование 200-летия революции
Премьер Греции сообщил, что намерен посетить Россию
МИД Греции официально сообщил о смерти посла в Бразилии