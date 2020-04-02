Названы российские реки с самыми смешными названиями

Лидия Мартынова

В первой тройке рек России с самыми забавными названиями оказались водоемы Московской и Рязанской областей, а также Сочи, сообщает ТурСтат.

Туристический портал составил такой рейтинг по данным исследования отзывов в Интернете.

На первом месте оказалась река Звероножка в Московской области, на втором — горная река Херота в Адлерском районе Сочи. Замкнула тройку Малявка в Рязанской области.

Также в пятерку вошли Мусорка в Самарской области и Моча в Нижегородской.

В десятку попали река Явонь в Новгородской области, Сучок в Тверской области, Нюховка в Тульской области, Сал в Ростовской области и Тухлянка в Сахалинской области.