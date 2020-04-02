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Названы самые популярные фильмы и сериалы во время пандемии коронавируса

Названы самые популярные фильмы и сериалы во время пандемии коронавирусаКадр: фильм «Заражение»

Названы самые популярные фильмы и сериалы во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает портал «Кинопоиск».

За последние две недели пользователи чаще всего заходили на страницу фильма Стивена Содерберга «Заражение». Картина с Мэттом Дэймоном, Кейт Уинслет и Джудом Лоу вышла в 2011 году.

На втором месте оказался новый проект Гая Ричи «Джентльмены». На третьем — комедия «Холоп» Клима Шипенко. Кроме того, в десятку вошли ленты «Бладшот», «Тролли. Мировой тур», «Лед-2», «Человек-невидимка», «Отель "Белград"», «Достать ножи», «Паразиты». У пользователей также возрос интерес к таким картинам прошлых лет, как «Зеленая книга», «Начало», «Мотылек», «Гарри Поттер и философский камень», «Эпидемия», «28 дней спустя», «Носители», «Тайна Коко» и «Интерстеллар».

Среди сериалов наиболее популярным оказался «Колл-центр». Следом за ним идут «Последний министр» и «Магомаев». В первой десятке оказались и шоу «Эпидемия», «Патриот», «Проект "Анна Николаевна"», «Содержанки», «Мир Дикого Запада», «Рик и Морти» и «Половое воспитание».

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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