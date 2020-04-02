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Никуда не улетят! Титов призвал выпустить всех бизнесменов из СИЗО

Никуда не улетят! Титов призвал выпустить всех бизнесменов из СИЗО

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов призвал в условиях коронавируса выпустить из следственных изоляторов (СИЗО) всех предпринимателей.

Омбудсмен подчеркнул, что коронавирус сильно отразился не только на экономике, но и на работе правоохранительной системы.

«Мне кажется, сейчас жизнь сама подталкивает нас к разумному шагу: сегодня нужно выпустить из СИЗО всех бизнесменов, которым инкриминируют преступления в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности», — сказал Титов.

Титов также предложил заменить домашний арест залогом. По его словам, проведение активных следственных мероприятий в данный период затруднительно, работа судов сокращена, границы перекрыты, поэтому предположения следствия о том, что кто-то может скрыться, сейчас точно будут малообоснованны, а для предпринимателей это может стать шансом сохранить бизнес в крайне сложной ситуации.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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