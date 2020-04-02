Никуда не улетят! Титов призвал выпустить всех бизнесменов из СИЗО
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов призвал в условиях коронавируса выпустить из следственных изоляторов (СИЗО) всех предпринимателей.
Омбудсмен подчеркнул, что коронавирус сильно отразился не только на экономике, но и на работе правоохранительной системы.
Титов также предложил заменить домашний арест залогом. По его словам, проведение активных следственных мероприятий в данный период затруднительно, работа судов сокращена, границы перекрыты, поэтому предположения следствия о том, что кто-то может скрыться, сейчас точно будут малообоснованны, а для предпринимателей это может стать шансом сохранить бизнес в крайне сложной ситуации.