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Новак: В ближайшие недели ситуация на рынке нефти только ухудшится

Новак: В ближайшие недели ситуация на рынке нефти только ухудшится

Даже если бы Россия согласилась с Эр-Риядом снизить добычу нефти, эта мера никак бы не сказалась на ситуации глобального падения спроса из-за пандемии коронавируса. В интервью радиостанции «Эхо Москвы» министр энергетики России Александр Новак рассказал, что текущее падение потребления сырья во всем мире в 10 раз превышает те объемы, которые предлагалось сократить в рамках сделки ОПЕК+.

«Сама сделка ОПЕК+ в таких условиях, как сегодня, абсолютно не имела бы никакого действия, даже те предложения, которые предлагала Саудовская Аравия о 1,5 млн баррелей сокращения добычи», — заявил глава Минэнерго. Мировой спрос упал на 10−15 млн баррелей в сутки. «Представьте: это в 10 раз больше, чем обсуждалось 6 марта в Вене. 1,5 млн баррелей в сутки не спасли бы ситуацию», — сказал Александр Новак.

Министр энергетики рассчитывает на то, что спрос восстановится, но в ближайшие недели ситуация только ухудшится. «Сокращение потребления нефти в мире продолжится и мы можем получить выход на сокращение до 20 млн баррелей в сутки в ближайшие недели», — спрогнозировал министр, добавив, что в рамках ОПЕК+ добиться сокращения в 20 млн баррелей в сутки невозможно, так как это половина всей добычи стран картеля.

Падение спроса на нефть и нефтепродукты происходит и в России, рассказал Александр Новак. По его данным, в различных регионах России оно составляет 10−30%, а в ближайшем будущем может вырасти до 40%.

Глава Минэнерго подтвердил консультации с США, но по поводу переговоров с Саудовской Аравией сообщил, что их не было. «По сути, в сегодняшнем кризисе речь идет о том, кто останется на рынке, исходя из того, что спрос падает на 10−15%. На рынке будут оставаться конкурентоспособные предприятия, те, у кого есть возможности при текущих ценах сохранять объемы добычи», — заключил Александр Новак. По его мнению, предела рынка сейчас не происходит. Российские нефтяные компании разместили всю нефть на апрель, хотя, конечно, никто не доволен ценами. На российское сырье марки Urals цены в Северо-Западной Европе упали до $ 10 за баррель.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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