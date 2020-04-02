Нужны аппараты ИВЛ: посольство Украины в США обратилось к Илону Маску

Анастасия Иванова

Посольство Украины в США обратилось к генеральному директору компании SpaceX Илону Маску, предложившему свою помощь больницам в связи с пандемией коронавируса, с просьбой помочь нашей стране с аппаратами для вентиляции легких.

«Украина является второй по величине страной в Европе с населением около 40 миллионов человек. Пандемическая ситуация в Украине приближается к своему пику, апрель будет самым тяжелым. Людям в больницах нужны аппараты. Мы готовы к сотрудничеству! Дякуемо», — пишут украинские дипломаты под постом Маска.

Так, в своем сообщении директор компании SpaceX предложил бесплатно поставить в больницы аппараты, но при одном условии — они не должны пылиться на складах.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по состоянию на 2 апреля в Украине коронавирус подтвердили у 804 человек, а пик заболеваемости ожидают в середине апреля.