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Нужны аппараты ИВЛ: посольство Украины в США обратилось к Илону Маску

Нужны аппараты ИВЛ: посольство Украины в США обратилось к Илону Маску

Посольство Украины в США обратилось к генеральному директору компании SpaceX Илону Маску, предложившему свою помощь больницам в связи с пандемией коронавируса, с просьбой помочь нашей стране с аппаратами для вентиляции легких.

«Украина является второй по величине страной в Европе с населением около 40 миллионов человек. Пандемическая ситуация в Украине приближается к своему пику, апрель будет самым тяжелым. Людям в больницах нужны аппараты. Мы готовы к сотрудничеству! Дякуемо», — пишут украинские дипломаты под постом Маска.

Так, в своем сообщении директор компании SpaceX предложил бесплатно поставить в больницы аппараты, но при одном условии — они не должны пылиться на складах.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по состоянию на 2 апреля в Украине коронавирус подтвердили у 804 человек, а пик заболеваемости ожидают в середине апреля.

# Украина
По материалам: fakty.ua

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