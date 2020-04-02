Оплату аренды городу отложили на 3 месяца для бизнеса Владивостока

Лидия Мартынова

Мораторий оплаты аренды муниципального имущества на три месяца ввели власти для всех предпринимателей во Владивостоке на фоне распространения коронавируса, сообщает мэрия.

"Мораторий до 1 июля 2020 года установлен для всех предпринимателей, арендующих муниципальное имущество (кроме аренды земельных участков)... Решение принято с учетом неблагоприятной эпидемиологической ситуации и в целях поддержки предпринимателей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до 1 октября 2020 года мораторий продлен "для объектов муниципального имущества малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Владивостоке".

Также власти сообщают, что муниципалитет приостанавливает претензионную работу по договорам аренды муниципального имущества - до 1 июля и 1 октября 2020 года, в том числе, по договорам аренды муниципальных и неразграниченных земельных участков.

"После завершения моратория арендные платежи, которым дана отсрочка, можно будет внести равными долями до 31 декабря 2020 года", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Приморье представителей малого и среднего бизнеса по восьми направлениям (авиаперевозки, туризм, культура и других), пострадавших из-за ситуации с коронавирусом, освободят от оплаты аренды за краевое имущество на три месяца.