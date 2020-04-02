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Орбиту МКС поднимут на 900 метров для запуска "Ракеты Победы"

Орбиту МКС поднимут на 900 метров для запуска "Ракеты Победы"
Орбиту Международной космической станции в четверг планируется поднять на 900 метров для обеспечения запуска "Ракеты Победы" в конце апреля, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Роскосмоса.

Ранее в госкорпорации сообщили агентству, что ракета-носитель "Союз-2.1а", которой 25 апреля предстоит отправить к МКС грузовой корабль "Прогресс МС-14", названа "Ракетой Победы". Ее украсят георгиевской лентой, орденами Отечественной войны и логотипом 75-летия Победы.

"В соответствии с программой полёта МКС 2 апреля запланирована коррекция орбиты МКС", - сказал собеседник агентства.


Олег Скрипочка и американцы Эндрю Морган и Джессика Меир.
# Россия
По материалам: ria.ru

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