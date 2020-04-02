Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Отмена ВНО и карантин до мая: в Минобразования опровергли очередной фейк

Отмена ВНО и карантин до мая: в Минобразования опровергли очередной фейк

Отмена ВНО и карантин до мая: в Минобразования опровергли очередной фейк

В Минобразовании опровергли фейковые сообщения о том, что карантин, введенный в Украине до 24 апреля, продлят до 15 мая, а внешнее независимое оценивание (ВНО) — отменят.

«Эта новость активно распространяется в родительских и учительских группах со ссылкой на Facebook-страницу Минобразования и науки. Однако эта информация не соответствует действительности», — заявили в министерстве и добавили, что дату окончания карантина — 24 апреля 2020 года — в настоящий момент не меняли.

Читайте также: Названы возможные даты проведения ВНО-2020

«Если правительство примет решение о продлении карантина, Министерство образования и науки сообщит об этом на официальных ресурсах, а также пришлет соответствующие письма местным управлением образования», — заявили в министерстве и добавили: «Представители МОН неоднократно подчеркивали, что в 2020 году поступление в вузы будет проходить по результатам внешнего независимого оценивания. Поэтому отмена ВНО — недопустима».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», свою личную точку зрения о том, что страна может вернутся к нормальной жизни лишь после 15 мая, ранее озвучивал министр внутренних дел Арсен Аваков, заявлявший, что это будет «оптимистичным сценарием».

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Приморье получило от Генконсульства КНР 80 тысяч защитных масок
Приморье получило от Генконсульства КНР 80 тысяч защитных масок
Лукашенко: Я бы мог бы ввести чрезвычайное положение из-за Covid-19
Лукашенко: Я бы мог бы ввести чрезвычайное положение из-за Covid-19
В РФПИ прокомментировали заявление США о платной гуманитарной помощи
В РФПИ прокомментировали заявление США о платной гуманитарной помощи
Совфед одобрил списание долгов граждан-банкротов по платежам в бюджет
Совфед одобрил списание долгов граждан-банкротов по платежам в бюджет
Предложен новый тип детектора взрывчатых веществ
Предложен новый тип детектора взрывчатых веществ
В закрытой на карантин российской больнице подтвердили новые случаи коронавируса
В закрытой на карантин российской больнице подтвердили новые случаи
МИД России: Половина медпомощи для США оплачена РФПИ
МИД России: Половина медпомощи для США оплачена РФПИ
Зараженный коронавирусом Лещенко обратился к поклонникам
Зараженный коронавирусом Лещенко обратился к поклонникам
Премьер Молдавии предложил оппозиции скинуться на медполисы для диаспоры
Премьер Молдавии предложил оппозиции скинуться на медполисы для
Нынешний год назвали потерянным для мировой экономики
Нынешний год назвали потерянным для мировой экономики
Передел нефтяного рынка: что США делают в Венесуэле, пока весь мир следит за коронавирусом
Передел нефтяного рынка: что США делают в Венесуэле, пока весь мир
В Китае впервые запретили есть собак и кошек
В Китае впервые запретили есть собак и кошек

Топ на сегодня

В Китае ответили на вопросы о бессимптомных носителях коронавируса
В Китае ответили на вопросы о бессимптомных носителях коронавируса
Иран отреагировал на слова Трампа о подготовке новых ударов по объектам США
Иран отреагировал на слова Трампа о подготовке новых ударов по
На Донбассе - 15 нарушений "тишины", ранены трое бойцов ВСУ
На Донбассе - 15 нарушений "тишины", ранены трое бойцов ВСУ
В Турции за сутки от Covid-19 умерли 63 человека
В Турции за сутки от Covid-19 умерли 63 человека
Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии
Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии

Еще по теме

Быть или не быть? В Минобразования прояснили ситуацию с ВНО в этом году
В Минобразования рассказали об окончании учебного года и судьбе ВНО в 2020 году
Чиновники назвали приказы о продлении карантина в тюменских школах фейком
В Тунисе продлили карантин из-за коронавируса