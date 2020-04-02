Отмена ВНО и карантин до мая: в Минобразования опровергли очередной фейк

Влада Некрасова

В Минобразовании опровергли фейковые сообщения о том, что карантин, введенный в Украине до 24 апреля, продлят до 15 мая, а внешнее независимое оценивание (ВНО) — отменят.

«Эта новость активно распространяется в родительских и учительских группах со ссылкой на Facebook-страницу Минобразования и науки. Однако эта информация не соответствует действительности», — заявили в министерстве и добавили, что дату окончания карантина — 24 апреля 2020 года — в настоящий момент не меняли.

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«Если правительство примет решение о продлении карантина, Министерство образования и науки сообщит об этом на официальных ресурсах, а также пришлет соответствующие письма местным управлением образования», — заявили в министерстве и добавили: «Представители МОН неоднократно подчеркивали, что в 2020 году поступление в вузы будет проходить по результатам внешнего независимого оценивания. Поэтому отмена ВНО — недопустима».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», свою личную точку зрения о том, что страна может вернутся к нормальной жизни лишь после 15 мая, ранее озвучивал министр внутренних дел Арсен Аваков, заявлявший, что это будет «оптимистичным сценарием».