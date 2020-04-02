Отсутствие координации между странами Европы стало очевидным — эксперт

Влада Некрасова

В условиях пандемии коронавируса отсутствие координации между европейскими странами стало очевидным фактом. Об этом заявил политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин, комментируя мнение постоянного представителя России при ОБСЕ Александра Лукашевича о том, что в международных отношениях на фоне кризиса вокруг коронавируса предстоят серьезные изменения.

По словам Смолина, ситуация с пандемией, захватившей целые регионы мира, требует координации и усилий, прежде всего, в карантинной сфере.

«То, что в отдельных странах эти меры не сработали, и это привело к довольно массовым смертям, говорит о том, что в каких-то государствах эта система налажена, а в каких-то нет. Мировое сообщество требует дополнительных совместных усилий, чтобы помогать наиболее слабым», — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

«Проблема коронавируса показала, что в ситуации действительно серьезных проблем эта координация практически отсутствует в силу того, что все закрываются в своих границах и никакой оперативной помощи друг другу не оказывают. И только отдельные страны, такие как Россия, способные у себя организовать действительно серьезную карантинную систему, могут себе позволить помогать своим соседям», — заключил Михаил Смолин.

Как сообщало ИА Newstes, постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич считает, что кризис скажется и на «системе координат» в Европе.

«Этот мыслительный процесс о том, как будем жить после коронавируса, идет активно и здесь, в ОБСЕ», — сказал Лукашевич.

По его мнению, ОБСЕ должна меняться, поскольку она не сможет работать над новыми задачами в том виде, в котором существует сейчас. Изменения будут, но какие — это будет зависеть от государств-участников, подчеркнул постпред. Лукашевич отметил, что одну из первых ролей может и будет играть Россия, которая давно настаивала на реформировании этой организации.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции Covid-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 750 тыс. случаев заражения, свыше 36 тыс. человек скончались.