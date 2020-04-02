Передел нефтяного рынка: что США делают в Венесуэле, пока весь мир следит за коронавирусом

Вадим Карасев

Пока весь мир следит за тем, как развивается пандемия, США решили арестовать президента Венесуэлы и его окружение. 26 марта администрация Дональда Трампа официально обвинили первых лиц Венесуэлы в спонсировании международного терроризма, наркоторговле и отмывании денег. Госдепартамент США даже объявил награду за помощь в аресте президента страны Николаса Мадуро в размере 15 млн долларов. Вслед за этим в Америке представили планы политического транзита Венесуэлы, обещая в обмен на это снятие любых санкций. Малек Дудаков рассказывает, что происходит в Венесуэле и что задумали США.

Новый эпизод в длительном противостоянии Вашингтона и Каракаса произошел в условиях, когда почти никому до этого нет дела. Еще год назад внимание мировой общественности было приковано к попыткам организовать государственный переворот в Венесуэле: глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо выводил на улицы миллионы сторонников в надежде взять в свои руки власть в стране. Его претензии на президентство тогда признали большинство стран Латинской Америки, а также США. Но Мадуро не отпустил бразды правления: верность ему сохранила армия и костяк полиции, которые стали непреодолимым барьером на пути президентских амбиций Гуайдо.

Гуайдо выступает с трибуны в каракасском UCAB Auditorium | Фото: presidenciave.com

С тех пор фокус внешней политики администрации Трампа сместился в сторону решения других проблем: торговой войны с Китаем и Евросоюзом, противостояния Ирану, заключения перемирия по Афганистану. Главный архитектор сценария "цветной революции" в Венесуэле — советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон — уже давно покинул Белый дом. Впрочем, ставленник Болтона Эллиот Абрамс, занимавшийся практической стороной поддержки тамошней оппозиции, остается на посту спецпредставителя США по Венесуэле.

Трамп неоднократно выражал недовольство тем, что никакого прогресса в контексте смены режима в Венесуэле его команде добиться не удалось. Считается, что именно провал по этому направлению и стоил Болтону позиции советника по нацбезопасности. Однако в Белом доме не пытались полностью забыть о существовании Венесуэлы: все-таки слишком много сил и средств было положено на то, чтобы отстранить Мадуро от власти.



Гуайдо с визитом в Белом доме | Фото: Shutterstock

В феврале 2020 года, на фоне процесса собственного импичмента, Трамп произнес яркое обращение к нации и Конгрессу. Он долго и подробно объяснял, как популярные у либеральной общественности в США идеи о создании государственной медицины обанкротят Америку. Трамп говорил, что социализм как таковой уничтожает нации, и только настоящая свобода может действительно объединять людей. В зале в этот момент находился Гуайдо — он по специальному приглашению Трампа с длительным визитом приехал в США.

О чем говорили Трамп и Гуайдо в последующие несколько дней в Белом доме, остается загадкой. Однако они наверняка не тратили время лишь на то, чтобы погрустить о провалившейся попытке смены власти в Венесуэле. Главной темой их дискуссий наверняка стали планы на будущее. И уже спустя месяц Белый дом пошел ва-банк: он признал Венесуэлу страной-спонсором терроризма, поставив ее на один уровень с Ираном и Северной Кореей, а также выдвинул обвинения в отношении Мадуро и его ближайшего окружения. Их называют ответственными за гибель многих тысяч американцев, пострадавших от приема наркотиков, а распространение запрещенных веществ — сознательной политикой левых террористических организаций, контролируемых из Каракаса. По версии минюста США, Мадуро как минимум с 1999 года был одним из лидеров наркокартеля, Против него выдвинуты четыре пункта обвинения, по каждому из которых предусмотрено наказание вплоть до пожизненного заключения.

Объявлена награда за помощь в поимке Мадуро и его окружения

Американский приговор для президентов

Уголовное дело в суде США в отношении лидера другой страны — это событие экстраординарное, хотя нельзя сказать, что совсем беспрецедентное. В далеком 1988 году лидер Панамы Мануэль Норьега был заочно признан виновным в наркоторговле и отмывании денег. Спустя год американские войска оккупировали Панаму, взяли в плен Норьегу и экстрадировали его в США, где он уже отбывал наказание. Комментируя дело против Мадуро, генпрокурор Уильям Барр заявил, что процесс будет не символическим. Как бы подтверждая свои слова, он подчеркнул, что вести дело Мадуро будет Брайан Аллен Бенчковски — высокопоставленный сотрудник министерства юстиции и талантливый прокурор, который отправил за решетку мексиканского наркобарона Эль Чапо. Барр ожидает, что Мадуро предстанет перед американским правосудием в "разумные сроки". А пока что генпрокурор США предлагает всем смельчакам подзаработать, получив 15 млн долларов за помощь в аресте Мадуро.

Вряд ли кто-то всерьез будет ожидать, что теперь Венесуэлу постигнет участь Панамы образца 1989 года — с полномасштабным вторжением американских войск и свержением власти Мадуро. В условиях пандемии COVID-19 армия США больше занята организацией мобильных госпиталей для размещения всех зараженных коронавирусом, потому что обычные клиники уже не справляются с потоком пациентов. А в Белом доме и Конгрессе сосредоточенно "колдуют" над программами стимулирования экономики, надеясь не оказаться снова в ситуации Великой депрессии.

В подобным условиях первоочередная важность Венесуэлы для администрации Трампа носит скорее не военный, а внутриполитический характер. На носу президентские выборы в ноябре, которые в атмосфере кризиса и тотальной неопределенности носят непредсказуемый характер. Кампания Трампа старается по полной мобилизовать электорат сторонников действующего президента во всех ключевых "колеблющихся" штатах. Одним из таковых является Флорида, где проживает немало выходцев из Кубы и Венесуэлы. Для них новость о том, что Мадуро может ожидать тюремный срок длиной в 50 лет, будет отличной мотивацией прийти на выборы и поддержать Трампа, сказав ему спасибо за этот символический жест.

Вход в аптеку в пригороде Каракаса, закрытый листом железа от грабителей | Фото: CNN

План демократического транзита в Венесуэле

Но важно и другое: создать "дорожную карту" по смене режима в Венесуэле на среднесрочную перспективу. Она станет частью внешнеполитической программы Республиканской партии, с которой Трамп и пойдет на свои перевыборы. Ведь необходимо не только показывать достигнутое, но и обещать что-то новое избирателю. В этой связи госсекретарь США Майк Помпео представил "План демократического транзита" Венесуэлы, предусматривающий создание независимого транзитного правительства, членство в котором не должны получить ни Мадуро, ни Гуайдо. В задачи такого правительства войдет управление страной и подготовка проведения свободных выборов в течение 6-12 месяцев с момента образования. Членами транзитного правительства смогут стать депутаты Национальной ассамблеи, которая на текущий момент контролируется венесуэльской оппозицией. Соответственно, и в новом правительстве у нее будет большинство мандатов.

Автором плана транзита Венесуэлы является Эллиот Абрамс. Он открыто призывает военное руководство страны изгнать из Каракаса кубинских советников-разведчиков и поддержать предложенные реформы. Абрамс уверен в том, что транзитное правительство, Национальная ассамблея и верховный суд смогут быстро восстановить демократические институты Венесуэлы, вернуть свободу прессы, провести честные выборы и покончить с властью Мадуро. На этих выборах Мадуро вряд ли уже победит: последние опросы общественного мнения показывают, что уровень поддержки президента Венесуэлы упал до рекордно низкого значения в 15-18%.

Передел рынка энергетики

Разруха в экономике и политическая импотенция официального правительства Венесуэлы вынудила его наконец пойти на долгожданные реформы. В стране началась "теневая" приватизация, которая коснулась уже всех сфер, ранее занятых государством. Даже нефтяная промышленность, национализированная в 2007 году "наставником" Мадуро Уго Чавесом, теперь постепенно становится частной. Венесуэла, в прошлом один из мировых лидеров по добыче, уже несколько лет вынуждена импортировать нефть из соседних Мексики и Колумбии.

Нефтяной резервуар Petróleos de Venezuela | Фото: WSJ

Уровень производства углеводородов в стране упал до уровня 1940-х годов. С приходом "частников" нефтяная сфера начала оживать. Сейчас государственная компания Petróleos de Venezuela (или сокращенно PDVSA) продолжает контролировать каждый из нефтяных районов Венесуэлы. Однако она уже больше выступает как формальная "вывеска" проекта, слабо участвуя в самой добыче нефти.

Сейчас "Роснефть" объявила об уходе из страны, опасаясь того, что они сами могут оказаться под американскими санкциями. Конечно, свои активы они не отдали за бесценок, а "подарили" новообразованной компании "Росзарубежнефть", которая будет продолжать добывать нефть в Венесуэле. Однако очевидно, что в условиях обвала цен на "черное золото" стоит ждать передела всего рынка энергетики. У американских нефтяных компаний, несущих серьезные потери со своими сланцевыми проектами, появляется уникальная возможность воспользоваться политической неурядицей Венесуэлы и стать главным игроком на их рынке углеводородов. Госсекретарь Помпео, в прошлом один из ключевых лоббистов нефтяной отрасли на Капитолийском холме, постарается превратить любой политический транзит Венесуэлы в очень выгодную для американских компаний историю. А всем остальным участникам нефтяного рынка стоит лишь надеяться на то, что они сами не окажутся под ударом "санкционной дубинки" США.