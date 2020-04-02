Перепланировка квартир и введение в эксплуатацию частных домов: что изменилось

Алексей Вольцев





На фоне пандемии коронавируса и ее удара не только по здоровью людей, но и по мировой экономике общественность почти не обратила внимание на важное событие, которое кардинально отразится на рынках строительства и недвижимости в Украине, а значит, коснется всех граждан. Ведь мы имеем квартиры, дома, дачи, и большинство из нас сталкивалось с такой организацией, как Государственная архитектурно строительная инспекция (ГАСИ). Разрешение от нее требовалось для большинства операций с недвижимостью, будь то капитальный ремонт, перепланировка квартиры либо введение в эксплуатацию загородного дома. Однако теперь все будет по-другому: ГАСИ больше не существует. Так кто же будет заниматься контролем в сфере строительства и у кого придется получать разрешение на перепланировку?

«Вместо одного „коррупционного дракона“ мы можем получить трех»

Недавно вступили в силу постановления правительства о ликвидации ГАСИ, а также о создании и оптимизации органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора. Деятельность новых структур будет координироваться Кабинетом министров Украины через Министерство развития общин и территорий Украины.

«Действительно, 18 марта 2020 года вступили в силу два постановления КМУ — № 218 «О ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции» и № 219 «Об оптимизации системы государственного архитектурно-строительного контроля и надзора», — сообщил «ФАКТАМ» президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе. — Постановлением КМУ № 218 не только ликвидирована ГАСИ, но и создан центральный орган исполнительной власти — Государственная сервисная служба градостроительства Украины (Госсервисстрой). Основной функцией Госсервисстроя является предоставление (получение, регистрация), отказ в выдаче или аннулирование (отмена) документов, дающих право на выполнение подготовительных и строительных работ, а также принятие в эксплуатацию построенных объектов.

А постановлением КМУ № 219 образованы два центральных органа исполнительной власти: Государственная инспекция градостроительства Украины и Государственное агентство по техническому регулированию в градостроительстве Украины. Эти органы будут проводить госполитику в вопросах строительного контроля, надзора и технического регулирования в сфере градостроительства соответственно.

Сегодня строительная отрасль нуждается в реформировании системы государственного архитектурно-строительного контроля и надзора. Однако есть некоторые сомнения, ведь вместо одного «коррупционного дракона» мы можем получить трех! Будут ли структуры вновь работать для отрасли или нет — ответ в деталях.

Хочу подчеркнуть, что такие важные решения должны приниматься с привлечением мнений профессионалов и экспертов строительного рынка. Эти постановления приняты без обсуждений.

Благодаря позиции членов Конфедерации строителей Украины (КСУ) был принят целый ряд изменений в действующие законы, что позволило поднять Украину со 186-го на 20-е место из 190 стран в последнем рейтинге Doing Business по показателю «Получение разрешений на строительство». КСУ и в дальнейшем готова работать для эффективного развития строительного бизнеса.

Важно быстро ввести в законодательство ряд изменений. В частности, контролем за качеством строительства должна заниматься страховая компания. Также необходима децентрализация новых институтов строительного контроля и надзора. Каждая реформа, чтобы быть успешной, должна быть прозрачной и поддерживаться отраслью. Мы неоднократно подавали свои предложения и надеемся, что они будут учтены", — отметил Парцхаладзе.

«Точно сказать, какими будут процедуры получения разрешений на строительство и узаконивания самостроев, пока сложно»

Возникает множество вопросов, связанных с выдачей разрешений на строительство, введением в эксплуатацию домов и дач, легализацией самостроев. Ответить на них «ФАКТЫ» попросили главного архитектора архитектурного бюро «Аспект» Тараса Годованца.

— Как отразится ликвидация ГАСИ на строительной отрасли, в частности на строительстве жилья?

— Новый механизм еще окончательно не утвержден, по крайней мере официально о нем еще не объявлено. Поэтому сейчас могут быть только догадки. Понятно, что, кроме создания новых структур вместо предыдущей, еще необходимо сделать много работы по утверждению новых механизмов получения разрешений и введения в эксплуатацию зданий. Кроме этого, надо внести изменения во многие законы, касающиеся деятельности ГАСИ.

— Как теперь будет проводиться введение в эксплуатацию частных домов, а также легализация самостроев? Ведь согласно Закону «О регулировании градостроительной деятельности» проведение технического обследования — это функции ГАСИ.

— Скорее всего, перечень документов, необходимых для введения в эксплуатацию частных домов, останется прежним. Хотя, возможно, введут какие-то дополнительные нормы. Поэтому точно сказать, какими будут процедуры получения разрешений на строительство и узаконивания самостроев, пока сложно.

— Раньше при определенных видах перепланировки квартиры нужно было согласовывать это с ГАСИ. Как теперь будут оформлять перепланировки? Кому и какие документы нужно подавать?

— Как и с введением в эксплуатацию домов, о процедуре оформления перепланировок мы узнаем позже, когда состоятся первые кадровые назначения и начнется деятельность новых органов по новым правилам. Хотя уже сейчас можно ожидать, что сначала будет путаница и возникнет множество различных недоразумений.

Это будет происходить на фоне того, что строительная отрасль в нынешнем году однозначно покажет проседание по всем показателям в первом полугодии! И связано это не только с реформированием сферы архитектурно-строительного контроля, но и со многими другими факторами. В частности, подорожанием стройматериалов, оттоком рабочей силы, введением карантина. А еще это «отличная» работа предыдущего правительства по «убийству» нашей экономики, в частности промышленного производства. Ну и конечно, свое влияние окажет уже начавшийся мировой финансовый кризис.

— И все же не возникнут ли бюрократические и юридические сложности, ведь деятельность ликвидированного ГАСИ закреплена рядом законов и подзаконных актов?

— Конечно, возникнут. По моему мнению, полная ликвидация ГАСИ — не лучший вариант решения проблемы зарегулирования строительной отрасли. Я всегда был сторонником коренного реформирования регулятора, а не создания на его базе новых бюрократических инстанций. Реформы — это хорошо, когда они обдуманные! Когда услышаны замечания и рекомендации работников и экспертов отрасли. Хотя время покажет, что нас ждет дальше, — подытожил Годованец.

Стоит напомнить, что год назад вступил в силу приказ Министерства регионального развития и строительства Украины, который утвердил изменения к порядку проведения технического обследования и принятия в эксплуатацию индивидуальных жилых, дачных домов, построенных без разрешительных документов. То есть этим документом была позволена легализация самостроев. В министерстве заявили, что новшества направлены на упрощение процедуры. Однако эксперты с этим не согласны.