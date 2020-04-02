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Победить общего врага: Госдеп США поблагодарил Россию за поставку медпомощи

Победить общего врага: Госдеп США поблагодарил Россию за поставку медпомощи

«Это время для совместной работы, чтобы победить общего врага, который угрожает жизни всех нас». Так прокомментировали прибытие в США российского самолета с медоборудованием для борьбы с коронавирусной инфекцией в пресс-службе Госдепартамента.

Как отметила руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства Морган Ортэгус, США нацелены на борьбу с распространением коронавируса, однако не могут справиться с этим в одиночку. Она добавила, что на прошлой неделе страны «Группы двадцати» договорились о сотрудничестве в этом вопросе. Кроме того, США согласились приобрести у России необходимые медицинские принадлежности, в том числе аппараты ИВЛ и средства личной защиты. Они были переданы 1 апреля в Нью-Йорке Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям США.

Как сообщало ИА Newstes , 30 марта президенты Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили по телефону сложившуюся ситуацию в мире, в том числе проблему распространения коронавируса. После этого Трамп сообщил, что Россия направила в США «очень-очень большой самолет» с медицинским оборудованием для оказания помощи в борьбе с инфекцией. Вечером 1 апреля по московскому времени борт ВКС России приземлился в аэропорту Нью-Йорка.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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