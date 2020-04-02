Почти до осени. Демократы отложили выдвижение соперника Трампа

Влада Некрасова

Демократическая партия США отложила съезд партии из-за ситуации с коронавирусом, сообщило РИА Новости со ссылкой на издание Politico.

В ходе съезда 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин) планировалось выдвинуть кандидата в президенты на ноябрьских выборах президента США. Его перенесли на 17 августа.

Съезд республиканцев, где планируется выдвинуть Дональда Трампа на второй срок, пройдет в конце августа в городе Шарлотт в Северной Каролине. Президент Дональд Трамп уже заявил, что не собирается откладывать или переносить республиканский съезд.

сообщило, что Пелоси выступила в поддержку Сандерса в предвыборной борьбе.