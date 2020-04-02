"Похвально, но..." Немецкое СМИ посчитало угрозой помощь США из РФ

Анастасия Иванова

Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung обвинила Россию в ведении кибервойны против Запада во время пандемии коронавируса, сообщило РИА Новости.

В среду, 1 апреля, в Нью-Йорке приземлился самолет Ан-124 ("Руслан") с гуманитарной помощью из России. На его борту находились дезинфицирующие средства, очки, респираторы и маски, а также оборудование.

"То, что Кремль послал в Америку самолет с помощью, – похвально. Однако, несмотря на призывы сократить военную активность, Москва продолжает отправлять дальнемагистральные бомбардировщики в воздушную зону над Атлантикой. И российский флот, который непривычно долго находится в Балтийском море, по всей видимости, не тесты на Covid-19 там проводит", – написал обозреватель Бертольд Колер.

По его мнению, во время пандемии Москва якобы "продолжает вести кибервойну против Запада".

сообщило, что госдеп прокомментировал поставку медпомощи из России.