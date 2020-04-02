Польский еврочиновник: сценарий распада ЕС действительно вероятен
Сценарий распада Европейского союза действительно вероятен, а коронавирусная пандемия придаёт этому сценарию силы. Такое мнение в интервью порталу Business Insider высказал директор представительства Еврокомиссии в Польше Марек Правда.
По мнению Правды, в связи с пандемией коронавируса «мы сталкиваемся с огромным крахом реальной экономики» и «переживаем период эффективности национальных государств».
Шеф польского европредставительства, правда, заметил, что «это самый мрачный сценарий». В связи с этим Марек Правда подверг критике восхваление официальной Варшавой «эффективности национальных государств».
Ранее ИА Newstes сообщало о вице-президенте Палаты депутатов Италии Фабио Рампелли, который демонстративно снял в своём кабинете флаг Европейского союза. Свой жест итальянский политик объяснил тем, что ЕС отказывает в помощи странам, испытывающим трудности в борьбе с коронавирусной инфекцией.