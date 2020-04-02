Польский еврочиновник: сценарий распада ЕС действительно вероятен

Лидия Мартынова

Сценарий распада Европейского союза действительно вероятен, а коронавирусная пандемия придаёт этому сценарию силы. Такое мнение в интервью порталу Business Insider высказал директор представительства Еврокомиссии в Польше Марек Правда.

По мнению Правды, в связи с пандемией коронавируса «мы сталкиваемся с огромным крахом реальной экономики» и «переживаем период эффективности национальных государств».

«Сценарий распада Евросоюза действительно вероятен. В результате пандемии может появиться альянс протекционистов и сторонников строительства стен, чтобы отказаться от разного рода взаимосвязей и вернуться к узко понимаемой национальной идентичности. Европейский пессимизм явно существует, и пандемия даёт ему топливо», — сказал Марек Правда.

Шеф польского европредставительства, правда, заметил, что «это самый мрачный сценарий». В связи с этим Марек Правда подверг критике восхваление официальной Варшавой «эффективности национальных государств».

«Рассчитываю, что люди вместо того, чтобы идти к политическим знахарям, будут обращаться к политическим врачам, которые понимают риски эрозии интеграционного проекта», — заключил Правда.

Ранее ИА Newstes сообщало о вице-президенте Палаты депутатов Италии Фабио Рампелли, который демонстративно снял в своём кабинете флаг Европейского союза. Свой жест итальянский политик объяснил тем, что ЕС отказывает в помощи странам, испытывающим трудности в борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Если вы планируете воспользоваться чрезвычайной ситуацией, чтобы поставить такие страны, как Италия или другие государства с более хрупкой экономикой, на колени, то у Европы не будет будущего», — прокомментировал Рампелли.