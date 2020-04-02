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Популярный ведущий заявил о победе над коронавирусом

Популярный ведущий заявил о победе над коронавирусомКрис ЭвансФото: Keith Mayhew / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Известный британский ведущий Крис Эванс допустил, что переболел коронавирусом в марте, так как испытывал симптомы «очень странной простуды». Как сообщает Daily Mail, он при этом не стал уходить на карантин и победил болезнь.

«Я думаю, что у меня был коронавирус. Хотя я и не утверждаю, что достаточно компетентен, чтобы говорить подобное», — сообщил он в эфире своего радиошоу Breakfast Show на Virgin Radio.

54-летний Эванс отметил, что, вероятно, новым заболеванием переболел не только он, но и его семья: супруга, 40-летняя гольфистка Наташа Шишманян (Natasha Shishmanian), сыновья Ной (Noah) и Эли (Eli), а также близнецы Уолт (Walt) и Бу (Boo).

По словам ведущего, он не перешел на самоизоляцию потому, что у него не было стандартных симптомов коронавируса — сухого кашля и высокой температуры. Эванс добавил, что странная простуда произошла примерно 2-3 недели назад и сначала в семье не обращали на нее внимания. Однако вскоре у Ноя проявились симптомы коронавируса, после чего семья решила уйти на карантин.

«К тому времени и у тех, кто в телеэфире рассказывал о коронавирусе были покрасневшие лица — думаю, вирус был и у многих из них», — считает ведущий. В связи с распространением коронавируса Эванс ранее переоборудовал свою лодку в студию для радиоэфиров.

Крис Эванс известен как ведущий перезапущенной версии легендарного автомобильного шоу Top Gear. Он покинул проект в июле 2016 года. До этого также работал на телеканале Channel 4 в шоу The Big Breakfast, которое принесло ему популярность среди британцев. Долгое время вел утреннюю передачу на радиостанции BBC Radio 2, а в 2018 году перешел с программой и большинством коллег на Virgin Radio UK, где и продолжает работу в настоящее время.

В начале вспышки коронавируса в Великобритании власти предложили позволить большей части британцев заразиться, чтобы выработать «стадный иммунитет». Однако некоторые ученые раскритиковали такое решение. Коронавирусом уже заразился в том числе и британский премьер Борис Джонсон.

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По материалам: lenta.ru

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