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Познер объяснил зависимость российского телевидения от государства

Познер объяснил зависимость российского телевидения от государстваВладимир Познер фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Телеведущий Владимир Познер считает, что зависимости российского телевидения от государства способствует экономическая обстановка в стране. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Познер полагает, что частные телеканалы, как и во всем мире, должны самостоятельно себя обеспечивать с помощью рекламы. «Или вы частные и зарабатываете самостоятельно, или вы не частные и рассчитываете на государство», — напомнил он.

Телеведущий считает, что частные каналы в России должны быть готовы к тому, что у них могут отобрать государственное финансирование.

Ранее Познер раскритиковал «Общественное телевидение России» (ОТР) за зависимость от государства. По его словам, телеканал не имеет ничего общего с настоящим общественным телевидением на Западе, где граждане платят налог за право свободно пользоваться телевидением. В то же время ОТР запускался на государственные средства и ежегодно получает миллиарды рублей в качестве субсидии

Бюджет России покрывает миллиардные расходы государственных и частных телеканалов на распространение сигнала в малых городах с населением меньше 100 тысяч человек. Кроме того, некоторым каналам государство выделяет средства на создание и закупку телевизионного контента.

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По материалам: lenta.ru

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