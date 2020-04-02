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Предсказан срок окончания вспышки коронавируса в России

Предсказан срок окончания вспышки коронавируса в РоссииФото: Александр Кряжев / РИА Новости

Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Владимир Никифоров предсказал срок окончания вспышки коронавируса в России в эфире программы «Док-Ток», опубликованной на сайте Первого канала.

По мнению Никифорова, пик заболеваемости коронавирусом в России наступит в середине следующей недели. А окончание вспышки, согласно стандартам заболеваемости ОРВИ, наступит примерно через 10-12 недель после этого. «То, что в конце концов кончится к лету, это точно», — резюмировал врач.

При этом главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова выразила мнение, что отдельные вспышки коронавируса будут фиксироваться и летом.

По последним данным, в России зафиксировано 2777 случаев заражения коронавирусом. Из них 24 человека умерли, еще 190 — вылечились. Всего в мире насчитывается более 911 тысяч зараженных.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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