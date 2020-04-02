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Премьер Молдавии предложил оппозиции скинуться на медполисы для диаспоры

Премьер Молдавии предложил оппозиции скинуться на медполисы для диаспоры

Премьер-министр Молдавии Ион Кику предложил представителям парламентской оппозиции из партии Майи Санду «Действие и солидарность» приобрести медицинские полисы гражданам из диаспоры, желающим вернуться на родину.

Напомним, решением комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) всем гражданам Молдавии, а также иностранным гражданам, постоянно проживающим в РМ, при въезде в республику в обязательном порядке вменено покупать медицинский полис. Председатель ПДС раскритиковала за это власти, подчеркнув, что незаконно ограничивать право граждан на возвращение домой, обязывая людей покупать медстраховку, без которой им не продают билеты на спецрейсы. Санду обратилась в Апелляционную палату с требованием отменить это распоряжение, которое она считает неконституционным.

Со своей стороны глава кабинета министров напомнил, что в Молдавии действует закон об обязательном страховании в медицине. Это требование, говорит Кику, должно исполнятся и без участия КЧС, полномочия которой обусловлены действующим до 15 мая чрезвычайным положением.

«На трагедии людей делается политика. Это вызывает сожаление. Предлагаю соответствующим политикам вспомнить о проекте Adoptă un vot („возьмите голос“), используемом ими, чтобы привлечь диаспору к голосованию. Применить этот проект в эти сложные времена для диаспоры, „обеспечить медицинским полисом“ нужно ТЕПЕРЬ», — заявил Ион Кику.

Он сообщил, что готов своим примером показать, как на деле помочь соотечественникам, оказавшимся изолированными за границей и желающим вернуться домой.

«Лично я готов, кроме зарплаты за март, направленной на борьбу с коронавирусом, перевести и апрельскую для помощи в приобретении полиса возвращающимся домой людям, попавшим в сложную ситуацию. Прошу специалистов по „обеспечению“ быть солидарными с диаспорой на практике. Давайте вместе поможем людям оплатить то, что полагается медикам», — заключил премьер.
# Политика
По материалам: eadaily.com

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