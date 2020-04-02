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Президент Филиппин приказал армии расстреливать нарушителей карантина

Президент Филиппин приказал армии расстреливать нарушителей карантина
Президент Филиппин Родриго Дутерте предупредил нарушителей карантина и социального дистанцирования, что к ним может быть применен расстрел. Об этом сообщает Reuters.

"Мой приказ полиции и армии: если есть какие-то проблемы и если произойдет так, что они сопротивляются, и ваша жизнь будет в опасности – стреляйте насмерть", – ​заявил Дутерте.
"Это понятно? Насмерть", - продолжил он. Дутерте уточнил, что это также касается тех, кто был отправлен в карантин, но не желает его соблюдать.
Пресс-служба Дутерте называет его слова "гиперболой" (преувеличением), которую он использовал, чтобы подчеркнуть точку зрения. Шеф полиции Филиппин заявил, что президент показал "серьезность своих слов, когда речь идет об общественном порядке", заверив, что они ни в кого стрелять не будут.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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