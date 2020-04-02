Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

При пандемии Москва помогает СКФО ИВЛ и тракторами

При пандемии Москва помогает СКФО ИВЛ и тракторами

95 агропромышленных предприятий Ставропольского края закупили более 300 единиц новой сельхозтехники. Аграрии оснастили парк тракторов, комбайнов и другой техники за счет помощи бизнесу от правительства России в период пандемии коронавируса. На поддержку аграриям Ставрополья правительство выделило 1 млрд рублей. Закупка техники велась по льготным инвестиционным кредитам.

Льготное оснащение парка ставропольских аграриев — часть программы федерального Центра по поддержке бизнеса в условиях пандемии коронавируса. При правительствах регионов Северного Кавказа учреждены штабы по поддержке бизнеса в условиях пандемии, когда бизнес обречен на убытки. Правительства регионов СКФО объявляют об отсрочке платежей по аренде государственного имущества для предпринимателей.

Ставропольский край вместе с Ростовской областью и Краснодарским краем составляет первую общероссийскую тройку по объемам производства сельхозпродукции. Пашни и пастбища занимают более 90% площади края, климатические условия Ставрополья позволяют выращивать круглый год овощи. Значительный процент от АПК Ставрополья приходится на долю агрохолдингов, чьи владельцы — фактические латифундисты. Угодья Ставрополья интересуют бизнесменов из других регионов. В ноябре 2019 года корпорация «Мираторг», крупнейший производитель и продавец мяса в России, приобрела 100% акций агрохолдинга «Изобилие"в Георгиевском районе Ставрополья. Специализация «Изобилия» — промышленное выращивание кукурузы и сои, полезные пахотные площади агрохолдинга — 6,7 тыс. га.

Активами «Изобилия» на сумму более $ 200 млн на момент продажи холдинга «Мираторгу» владел крупный бизнесмен из Татарстана Рустам Миргалимов — председатель совета директоров фонда прямых инвестиций AVG Partners, ранее глава совета директоров агропромышленной компании «Разгуляй», обанкротившейся в 2017 году. Деловые СМИ отмечают, что Казанский кремль через Миргалимова давно хотел освоить рынок инвестиций в общероссийский АПК, включая житницу России Ставрополье. В 2004—2008 годах Миргалимов был зампредом татарстанского банка «Ак Барс», более 40% акций которого принадлежит правительству Татарстана.

Ингушетия за счет дотаций из Москвы закупает 32 аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), увеличивает число койко-мест в стационарах, пополняет резервы лекарств и медицинских средств, необходимых при лечении коронавируса. Накануне пресса оценила оснащение медучреждений Ингушетии как наихудшее по Северному Кавказу. В Ингушетии оценивают ситуацию со здравоохранением как не самую лучшую, но и не критическую, ссылаются на устойчивую зависимость бюджета республики от федеральных дотаций. Вместе с заказанными в Москве аппаратами в Ингушетии будет 80 аппаратов ИВЛ.

Госкорпорация «Ростех» намерена поставить в медучреждения Ставрополья и Карачаево-Черкесии дополнительные аппараты ИВЛ и дыхательной терапии. Ожидается, что медики КЧР будут иметь в распоряжении всего 82 ИВЛ. Население КЧР не насчитывает 470 тыс. человек, в то время как в Ингушетии население — свыше 500 тыс. человек. По числу ИВЛ на душу населения маленькая КЧР выигрывает у более крупной Ингушетии и с учетом ожидаемых ИВЛ. Правительством РФ утвержден план по поставке в Северную Осетию 67 ИВЛ и двух аппаратов экстракорпональной мембранной оксигенации (ЭКМО). Всего в рамках господдержки регионам СКФО на Северный Кавказ должны поступить 400 ИВЛ.

В Ставрополе зафиксированы первые случаи штрафов за нарушение режима карантина. В районе Кавказских Минеральных Вод, в городе Железноводске владельцы пивных магазинов, чтобы продолжить работу в условиях карантина, пошли на хитрость — стали продавать без лицензии гречку, муку и туалетную бумагу. Мэрия Железноводска провела с продавцами пива профилактические беседы.

В условиях пандемии власти регионов СКФО осуществляют адресную помощь социально незащищенным гражданам. В Чечне хотят раздать 33 тыс. продуктовых наборов нуждающимся семьям за счёт средств фонда Ахмата Кадырова. В Кабардино-Балкарии будут выданы 4 тыс. наборов ветеранам Великой Отечественной войны и одиноким старикам с ограниченными возможностями. В Дагестане первыми наборы получат 2 тыс. семей Дербента, также в супермаркетах города началась бесплатная раздача имбиря. В КЧР продуктовыми наборами поддержат 1670 семей, находящихся в сложной жизненной ситуации. В Ингушетии неизвестные меценаты доставили количество продуктовых наборов к дверям жителей многоквартирных домов.

Северо-Кавказская редакция ИА Newstes

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Звезда сериала «Паромщица» Вадим Андреев: «Сын наконец-то помирился с женой!»
Звезда сериала «Паромщица» Вадим Андреев: «Сын наконец-то помирился с
При пандемии Москва помогает СКФО ИВЛ и тракторами
При пандемии Москва помогает СКФО ИВЛ и тракторами
Российский самолёт доставил из Китая в Эстонию маски, халаты и перчатки
Российский самолёт доставил из Китая в Эстонию маски, халаты
Вирусолог назвал условие спада заболеваемости COVID-19 в России
Вирусолог назвал условие спада заболеваемости COVID-19 в России
Еврокомиссия извинилась перед Италией за запоздалую реакцию на вспышку коронавируса
Еврокомиссия извинилась перед Италией за запоздалую реакцию на
В Минобороны ответили на «русофобские фейки» в итальянских СМИ
В Минобороны ответили на «русофобские фейки» в итальянских СМИ
Эксперт объяснил необходимость введения жестких мер из-за COVID-19
Эксперт объяснил необходимость введения жестких мер из-за COVID-19
Новак: В ближайшие недели ситуация на рынке нефти только ухудшится
Новак: В ближайшие недели ситуация на рынке нефти только ухудшится
Никуда не улетят! Титов призвал выпустить всех бизнесменов из СИЗО
Никуда не улетят! Титов призвал выпустить всех бизнесменов из СИЗО
Старт речных круизов в России переносят на лето
Старт речных круизов в России переносят на лето
Худшее позади? Распространение коронавируса в Испании начало снижаться
Худшее позади? Распространение коронавируса в Испании начало снижаться
Мясников написал главврачу больницы в Коммунарке «Будет смешно, если ты помрешь»
Мясников написал главврачу больницы в Коммунарке «Будет смешно, если

Топ на сегодня

В Китае ответили на вопросы о бессимптомных носителях коронавируса
В Китае ответили на вопросы о бессимптомных носителях коронавируса
Иран отреагировал на слова Трампа о подготовке новых ударов по объектам США
Иран отреагировал на слова Трампа о подготовке новых ударов по
Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии
Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии
В Турции за сутки от Covid-19 умерли 63 человека
В Турции за сутки от Covid-19 умерли 63 человека
На Донбассе - 15 нарушений "тишины", ранены трое бойцов ВСУ
На Донбассе - 15 нарушений "тишины", ранены трое бойцов ВСУ

Еще по теме

Подсчитаны последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса
Правительство предоставит льготные кредиты бизнесу на поддержку занятости
МЭР ждет роста спроса на реструктуризацию кредитов со стороны бизнеса
ВОЗ сообщила о пандемии коронавируса