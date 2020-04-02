При пандемии Москва помогает СКФО ИВЛ и тракторами

Лидия Мартынова

95 агропромышленных предприятий Ставропольского края закупили более 300 единиц новой сельхозтехники. Аграрии оснастили парк тракторов, комбайнов и другой техники за счет помощи бизнесу от правительства России в период пандемии коронавируса. На поддержку аграриям Ставрополья правительство выделило 1 млрд рублей. Закупка техники велась по льготным инвестиционным кредитам.

Льготное оснащение парка ставропольских аграриев — часть программы федерального Центра по поддержке бизнеса в условиях пандемии коронавируса. При правительствах регионов Северного Кавказа учреждены штабы по поддержке бизнеса в условиях пандемии, когда бизнес обречен на убытки. Правительства регионов СКФО объявляют об отсрочке платежей по аренде государственного имущества для предпринимателей.

Ставропольский край вместе с Ростовской областью и Краснодарским краем составляет первую общероссийскую тройку по объемам производства сельхозпродукции. Пашни и пастбища занимают более 90% площади края, климатические условия Ставрополья позволяют выращивать круглый год овощи. Значительный процент от АПК Ставрополья приходится на долю агрохолдингов, чьи владельцы — фактические латифундисты. Угодья Ставрополья интересуют бизнесменов из других регионов. В ноябре 2019 года корпорация «Мираторг», крупнейший производитель и продавец мяса в России, приобрела 100% акций агрохолдинга «Изобилие"в Георгиевском районе Ставрополья. Специализация «Изобилия» — промышленное выращивание кукурузы и сои, полезные пахотные площади агрохолдинга — 6,7 тыс. га.

Активами «Изобилия» на сумму более $ 200 млн на момент продажи холдинга «Мираторгу» владел крупный бизнесмен из Татарстана Рустам Миргалимов — председатель совета директоров фонда прямых инвестиций AVG Partners, ранее глава совета директоров агропромышленной компании «Разгуляй», обанкротившейся в 2017 году. Деловые СМИ отмечают, что Казанский кремль через Миргалимова давно хотел освоить рынок инвестиций в общероссийский АПК, включая житницу России Ставрополье. В 2004—2008 годах Миргалимов был зампредом татарстанского банка «Ак Барс», более 40% акций которого принадлежит правительству Татарстана.

Ингушетия за счет дотаций из Москвы закупает 32 аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), увеличивает число койко-мест в стационарах, пополняет резервы лекарств и медицинских средств, необходимых при лечении коронавируса. Накануне пресса оценила оснащение медучреждений Ингушетии как наихудшее по Северному Кавказу. В Ингушетии оценивают ситуацию со здравоохранением как не самую лучшую, но и не критическую, ссылаются на устойчивую зависимость бюджета республики от федеральных дотаций. Вместе с заказанными в Москве аппаратами в Ингушетии будет 80 аппаратов ИВЛ.

Госкорпорация «Ростех» намерена поставить в медучреждения Ставрополья и Карачаево-Черкесии дополнительные аппараты ИВЛ и дыхательной терапии. Ожидается, что медики КЧР будут иметь в распоряжении всего 82 ИВЛ. Население КЧР не насчитывает 470 тыс. человек, в то время как в Ингушетии население — свыше 500 тыс. человек. По числу ИВЛ на душу населения маленькая КЧР выигрывает у более крупной Ингушетии и с учетом ожидаемых ИВЛ. Правительством РФ утвержден план по поставке в Северную Осетию 67 ИВЛ и двух аппаратов экстракорпональной мембранной оксигенации (ЭКМО). Всего в рамках господдержки регионам СКФО на Северный Кавказ должны поступить 400 ИВЛ.

В Ставрополе зафиксированы первые случаи штрафов за нарушение режима карантина. В районе Кавказских Минеральных Вод, в городе Железноводске владельцы пивных магазинов, чтобы продолжить работу в условиях карантина, пошли на хитрость — стали продавать без лицензии гречку, муку и туалетную бумагу. Мэрия Железноводска провела с продавцами пива профилактические беседы.

В условиях пандемии власти регионов СКФО осуществляют адресную помощь социально незащищенным гражданам. В Чечне хотят раздать 33 тыс. продуктовых наборов нуждающимся семьям за счёт средств фонда Ахмата Кадырова. В Кабардино-Балкарии будут выданы 4 тыс. наборов ветеранам Великой Отечественной войны и одиноким старикам с ограниченными возможностями. В Дагестане первыми наборы получат 2 тыс. семей Дербента, также в супермаркетах города началась бесплатная раздача имбиря. В КЧР продуктовыми наборами поддержат 1670 семей, находящихся в сложной жизненной ситуации. В Ингушетии неизвестные меценаты доставили количество продуктовых наборов к дверям жителей многоквартирных домов.

Северо-Кавказская редакция ИА Newstes