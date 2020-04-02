Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Приморье получило от Генконсульства КНР 80 тысяч защитных масок

Приморье получило от Генконсульства КНР 80 тысяч защитных масок

Приморье получило от Генконсульства КНР 80 тысяч защитных масок
Генеральное консульство КНР во Владивостоке передало администрации Приморского края 50 тысяч медицинских защитных масок, и ещё 30 тысяч - мэрии приморской столицы.

Ранее дипмиссия уже обеспечила ими всех китайских студентов и преподавателей на Дальнем Востоке. Передача была организована так, чтобы люди не касались друг друга, на коробки наклеили надписи "в единстве - сила" и "рука об руку, плечом к плечу".

Администрация Приморского края выделила маски главным образом учреждениям социальной помощи, больницам, социальным работникам и непосредственно обслуживающим людей. Мэрия же Владивостока выдала маски прежде всего сотрудникам школ и детских садов.

В письме главам региона и города консул Янь Вэньбинь указал, что в самый тяжелый момент борьбы Китая с эпидемией они направили письма властям соответствующих китайских регионов со словами сочувствия и поддержки, оказали содействие китайской стороне в отправке в Китай медицинских средств, купленных китайской стороной, через порты края. Он подчеркнул, что в настоящий момент в Приморье работает, учится и проживает большое количество китайских граждан. Каждому нужна поддержка и содействие, а в случае заражения - лечение.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

Христиан-евангелистов обвинили в распространении коронавируса
Христиан-евангелистов обвинили в распространении коронавируса
Самые скандальные участники «Давай поженимся!» рассказали о жизни после передачи
Самые скандальные участники «Давай поженимся!» рассказали о жизни
"Извини, в первый раз": подарок от итальянцев тронул российских врачей
"Извини, в первый раз": подарок от итальянцев тронул российских врачей
Звезда K-Pop извинился за неудачную шутку на 1 апреля
Звезда K-Pop извинился за неудачную шутку на 1 апреля
Лунный день сегодня 2 апреля 2020 года
Лунный день сегодня 2 апреля 2020 года
СП Сбербанка и Mail.ru купят 75,6% в сервисе доставки "Самокат"
СП Сбербанка и Mail.ru купят 75,6% в сервисе доставки "Самокат"
Польский еврочиновник: сценарий распада ЕС действительно вероятен
Польский еврочиновник: сценарий распада ЕС действительно вероятен
Московский ресторатор скрыл от врача поездку в Куршевель и заразил ее COVID-19
Московский ресторатор скрыл от врача поездку в Куршевель и заразил ее
Дженнифер Энистон отказывала Брэду Питту в сексе девять месяцев
Дженнифер Энистон отказывала Брэду Питту в сексе девять месяцев
Коллекцию картин Евгения Петросяна оценили в миллиард рублей
Коллекцию картин Евгения Петросяна оценили в миллиард рублей
Приморье получило от Генконсульства КНР 80 тысяч защитных масок
Приморье получило от Генконсульства КНР 80 тысяч защитных масок
Лукашенко: Я бы мог бы ввести чрезвычайное положение из-за Covid-19
Лукашенко: Я бы мог бы ввести чрезвычайное положение из-за Covid-19

Топ на сегодня

В Китае ответили на вопросы о бессимптомных носителях коронавируса
В Китае ответили на вопросы о бессимптомных носителях коронавируса
Иран отреагировал на слова Трампа о подготовке новых ударов по объектам США
Иран отреагировал на слова Трампа о подготовке новых ударов по
В Турции за сутки от Covid-19 умерли 63 человека
В Турции за сутки от Covid-19 умерли 63 человека
На Донбассе - 15 нарушений "тишины", ранены трое бойцов ВСУ
На Донбассе - 15 нарушений "тишины", ранены трое бойцов ВСУ
Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии
Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии

Еще по теме

В Волгограде запустили производство медицинских масок
Более 80 детских садов на Дальнем Востоке эвакуировали из-за сообщений о минировании
Из больниц Франции украли более 10 тысяч медицинских масок
Медицинские маски взлетели в цене