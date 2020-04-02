Приморье получило от Генконсульства КНР 80 тысяч защитных масок

Анастасия Иванова

Генеральное консульство КНР во Владивостоке передало администрации Приморского края 50 тысяч медицинских защитных масок, и ещё 30 тысяч - мэрии приморской столицы.

Ранее дипмиссия уже обеспечила ими всех китайских студентов и преподавателей на Дальнем Востоке. Передача была организована так, чтобы люди не касались друг друга, на коробки наклеили надписи "в единстве - сила" и "рука об руку, плечом к плечу".

Администрация Приморского края выделила маски главным образом учреждениям социальной помощи, больницам, социальным работникам и непосредственно обслуживающим людей. Мэрия же Владивостока выдала маски прежде всего сотрудникам школ и детских садов.

В письме главам региона и города консул Янь Вэньбинь указал, что в самый тяжелый момент борьбы Китая с эпидемией они направили письма властям соответствующих китайских регионов со словами сочувствия и поддержки, оказали содействие китайской стороне в отправке в Китай медицинских средств, купленных китайской стороной, через порты края. Он подчеркнул, что в настоящий момент в Приморье работает, учится и проживает большое количество китайских граждан. Каждому нужна поддержка и содействие, а в случае заражения - лечение.

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