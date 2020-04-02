Принцу Гарри приходится трудно в США: "Его переполняет чувство вины"

Вадим Карасев

35-летний принц Гарри сделал нелегкий выбор, согласившись на переезд из Великобритании. Пытаясь сохранить спокойствие своей семьи, жены Меган Маркл и сына Арчи, он был вынужден отказаться от тех людей, которые были рядом с ним всю жизнь до знакомства с будущей супругой. Перемены в жизни принца совпали с пандемией коронавируса. И если Меган рада вернуться на родину, то Гарри приходится нелегко в Калифорнии.

Его переполняет чувство вины за то, что он не может быть в Великобритании в трудное время,— рассказал о принце инсайдер Us Weekly.





Меган Маркл и принц Гарри

По словам информатора, "тревожным звонком" для Гарри была новость о том, что его отец заразился коронавирусом.

Во время одного из звонков отцу он признался, что чувствует себя беспомощным, находять за тысячи километров от дома. Чарльз попытался успокоить Гарри, сказав, что с ним все в порядке и что болезнь протекает в легкой форме,— добавил источник.





Принц Чарльз, принц Уильям, принц Гарри, Меган Маркл, Кейт Миддлтон, герцогиня Корнуольская Камилла

Тем не менее, если верить непрекращающимся слухам, чувство вины по-прежнему гложет "голливудского Гарри". Пресса неоднозначно оценивает роль Меган в произошедшем с ним, называя принца ее билетом в большой мир и предполагая, что его интересы останутся для нее на втором месте.

Cообщается, что герцог Сассекский продолжает поддерживать связь с принцем Чарльзом и королевой Елизаветой II, но регулярное общение с отцом и бабушкой дается ему с трудом, в том числе из-за 8-часовой разницы между Лондоном и Лос-Анджелесом.



