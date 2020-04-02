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"Принял удар на себя": в Одессе коронавирус обнаружен у сотрудника мэрии

"Принял удар на себя": в Одессе коронавирус обнаружен у сотрудника мэрии

В Одессе, где накануне срочно закрыли одну из больниц и массово тестировали больных пневмонией, у сотрудника департамента обращений граждан Одесского городского совета обнаружили COVID-19.

Об этом сообщил в своем Facebook вице-мэр Одессы Павел Вугельман.

По его словам, в условиях карантина большинство сотрудников мэрии, которые занимаются обеспечением жизнедеятельности города, находились на своих рабочих местах. Однако в среду, 1 апреля, у одного из сотрудников нашей структуры подтвердился диагноз коронавирус COVID-19.

Было выяснено, что в течение недели он находился дома.

Когда же состояние мужчины ухудшилось, больному сделали тест на COVID-19, и подтвердился положительный результат тестирования.

Все контактные лица уже установлены и отправлены на карантин.

«Несмотря на выполнение всех медицинских рекомендаций, сотрудники, находящиеся на первом рубеже работы с горожанами — в департаменте обращений граждан, приняли первый удар болезни», — пишет Вугельман.

Также чиновник сообщает, что руководство города приняло решение отправить многих сотрудников, работающих в административном здании мэрии в центре города на удаленную работу.

Напомним, что по состоянию на десять вечера 1 апреля в целом по Украине подтверждены 794 случаев COVID-19. При этом зафиксированы 20 случаев с летальным исходом, а в 13 случаях украинцам удалось победить опасное заболевание.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что коронавирусной инфекцией также заразился депутат горсовета Южного. Имя депутата не уточняется. О нем известно только то, что мужчина 1974 года рождения недавно вернулся из-за границы и почувствовал себя плохо.

# Украина
По материалам: fakty.ua

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