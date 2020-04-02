Пушкин не утверждал, что «чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей»

Анастасия Иванова

187 лет, 2 апреля 1833 года, назад было впервые опубликовано полное издание «Евгения Онегина» Александра Пушкина. До этого роман в стихах, как его назвал сам автор, выходил отдельными главами, чем был очень доволен издатель писателя, думающий о капитале.

Александр Пушкин подсчитал: на создание произведения у него ушло 7 лет 4 месяца и 17 дней. Изначально произведение печаталось книжками с отдельными главами, которые можно было переплести между собой. Читатели ждали следующих глав. В 1827 году, после выхода третьей главы, издатель Пётр Плетнёв писал Пушкину: «Не отставай от работы своего романа. Это вернейший капитал, который у тебя перед глазами». А в следующем письме прибавил: Ни что так легко не даст денег, как Онегин, выходящий по частям, но регулярно через два или три месяца (…) Он, по милости Божией, весь написан. Только перебелить, да и пустить».

Также известно, что Пушкин, работая над произведением, не знал, какая будет концовка, так что у Онегина могла быть другая судьба. Пушкин рассказывал своему другу Борису Юзефовичу, что Евгений «должен был или погибнуть на Кавказе, или попасть в число декабристов». Но, видимо, писатель решил дать возможность читателю самому додумать конец.

«Евгения Онегина» называют энциклопедией русской жизни — автор показывает быт, привычки, интересы людей его эпохи, деревню, светский Петербург. Это произведение стало и кладезем цитат: «Мы все учились понемногу Чему-нибудь и как-нибудь», «Привычка свыше нам дана: Замена счастию она»… А вот ещё одна известная фраза до сих пор вызывает споры — какой смысл вкладывал в неё автор? Все помнят строчки «Чем меньше женщину мы любим, Тем легче нравимся мы ей». Но после рассуждений на две строфы, Пушкин пишет «Так точно думал мой Евгений. Он в первой юности своей Был жертвой бурных заблуждений И необузданных страстей». Так что первая мысль, вполне возможно, рассматривалась как заблуждения молодого Евгения.