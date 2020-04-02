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Путин готовится выступить в ближайшие часы с новым обращением по коронавирусу

Путин готовится выступить в ближайшие часы с новым обращением по коронавирусу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин готовит новое обращение к россиянам по ситуации с коронавирусом, с которым выступит после 16.00 часов (мск).

Пресс-секретарь отметил, что сейчас президент РФ работает над текстом нового обращения.

«Сегодня Владимир Владимирович продолжает работу в Ново-Огарево. В его рабочий график включили еще одно обращение, которое президент запишет во второй половине дня. В любом случае, это будет приблизительно после 16.00 часов по московскому времени», - цитирует Пескова ТАСС.

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По материалам: u-f.ru

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