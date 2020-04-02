Путин готовится выступить в ближайшие часы с новым обращением по коронавирусу
Сегодня, 13:42 Вадим Карасев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин готовит новое обращение к россиянам по ситуации с коронавирусом, с которым выступит после 16.00 часов (мск).
Пресс-секретарь отметил, что сейчас президент РФ работает над текстом нового обращения.
«Сегодня Владимир Владимирович продолжает работу в Ново-Огарево. В его рабочий график включили еще одно обращение, которое президент запишет во второй половине дня. В любом случае, это будет приблизительно после 16.00 часов по московскому времени», - цитирует Пескова ТАСС.
По материалам: u-f.ru