Путин готовится выступить в ближайшие часы с новым обращением по коронавирусу

Вадим Карасев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин готовит новое обращение к россиянам по ситуации с коронавирусом, с которым выступит после 16.00 часов (мск).

Пресс-секретарь отметил, что сейчас президент РФ работает над текстом нового обращения.