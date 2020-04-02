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Путин назначил Владимира Уйбу врио главы Коми

Путин назначил Владимира Уйбу врио главы Коми
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов и глава Республики Коми Сергей Гапликов объявили об отставке.

Как рассказал Орлов, решение, кто будет готовить регион к предстоящим выборам, должен принять президент.

"Для меня определяющим, буду ли я работать губернатором, является мнение населения и позиция президента", — сказал бывший глава региона.

Орлов поблагодарил жителей Архангельской области и все, кто с ним работал.


"Я старался сделать все возможное, чтобы мое родное Поморье, родина моей семьи развивалось на благо жителей этого региона, нашего государства", — добавил он.

В свою очередь, Гапликов отметил, что принял решение об отставке после долгих и серьезных размышлений. Он также назвал это "единственно верным" развитием событий.

# Политика
По материалам: ria.ru

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