Путин назначил врио главы Архангельской области Александра Цыбульского
Сегодня, 17:56 Лидия Мартынова
Президент России Владимир Путин принял отставку архангельского губернатора Игоря Орлова, назначил врио главы региона руководителя Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского, сообщает пресс-служба Кремля.
"В связи с заявлением губернатора Архангельской области Орлова И. А. о досрочном прекращении полномочий... постановляю: принять отставку губернатора Архангельской области Орлова по собственному желанию", - говорится в сообщении.
По материалам: ria.ru