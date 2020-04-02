Путин назначил врио главы Архангельской области Александра Цыбульского

Лидия Мартынова

Президент России Владимир Путин принял отставку архангельского губернатора Игоря Орлова, назначил врио главы региона руководителя Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского, сообщает пресс-служба Кремля.

"В связи с заявлением губернатора Архангельской области Орлова И. А. о досрочном прекращении полномочий... постановляю: принять отставку губернатора Архангельской области Орлова по собственному желанию", - говорится в сообщении.