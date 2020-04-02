Путин подписал закон об ограничении применения к бизнесу статьи об ОПГ
Сегодня, 05:28 Влада Некрасова
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ограничении применения к бизнесу 210 статьи уголовного кодекса РФ за организацию преступного сообщества, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Данную инициативу внес в нижнюю палату парламента ранее сам президент.
Согласно закону, учредители, участники, руководители, члены органов управления и работники организации, зарегистрированной в качестве юрлица, и руководители, работники ее структурного подразделения не подлежат уголовной ответственности по статье 210 УК РФ "Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)" только в силу организационно-штатной структуры. Исключения составляют случаи, когда юрлицо или подразделение были заведомо созданы для совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений.
По материалам: ria.ru