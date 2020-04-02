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Путин подписал закон об ограничении применения к бизнесу статьи об ОПГ

Путин подписал закон об ограничении применения к бизнесу статьи об ОПГ
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ограничении применения к бизнесу 210 статьи уголовного кодекса РФ за организацию преступного сообщества, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Данную инициативу внес в нижнюю палату парламента ранее сам президент.

Согласно закону, учредители, участники, руководители, члены органов управления и работники организации, зарегистрированной в качестве юрлица, и руководители, работники ее структурного подразделения не подлежат уголовной ответственности по статье 210 УК РФ "Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)" только в силу организационно-штатной структуры. Исключения составляют случаи, когда юрлицо или подразделение были заведомо созданы для совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений.

# Политика
По материалам: ria.ru

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