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Путин подписал закон об ужесточении наказаний за фейки

Путин подписал закон об ужесточении наказаний за фейки

Президент РФ Владимир Путин утвердил поправки в Уголовный кодекс РФ о лишении свободы на срок до пяти лет за распространение гражданами заведомо ложной информации, которое привело к тяжким последствиям. Соответствующий закон был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации на внеочередном пленарном заседании во вторник, сообщает ТАСС.

За публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее по неосторожности вред здоровью человека, вводится наказание в виде штрафа от 700 тыс. рублей до 1,5 млн рублей или в размере дохода за период до 18 месяцев, либо исправительных работ до года, принудительных работ или лишения свободы до трех лет.

Если распространение фейков привело по неосторожности к смерти человека или иным тяжким последствиям, речь будет идти о штрафе до 2 млн рублей или в размере дохода осужденного за период до трех лет, либо исправительных работах на срок до двух лет, либо принудительных работах или лишении свободы на срок до пяти лет.

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По материалам: uposters.ru

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