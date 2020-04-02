Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии

Анастасия Иванова

Президент России Владимир Путин в поздравлении президента Белоруссии Лукашенко с Днем единения народов России и Беларуси выразил уверенность, что накопленный опыт совместной работы поможет найти оптимальные решения сложных вопросов, сообщает пресс-служба Кремля в четверг.

"Владимир Путин выразил уверенность, что накопленный опыт совместной работы поможет найти оптимальные решения любых, даже самых сложных вопросов, стоящих на пути союзного строительства", - говорится в телеграмме.