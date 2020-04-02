Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии
Сегодня, 11:07 Анастасия Иванова
Президент России Владимир Путин в поздравлении президента Белоруссии Лукашенко с Днем единения народов России и Беларуси выразил уверенность, что накопленный опыт совместной работы поможет найти оптимальные решения сложных вопросов, сообщает пресс-служба Кремля в четверг.
"Владимир Путин выразил уверенность, что накопленный опыт совместной работы поможет найти оптимальные решения любых, даже самых сложных вопросов, стоящих на пути союзного строительства", - говорится в телеграмме.
По материалам: ria.ru