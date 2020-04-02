Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии

Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии

Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии
Президент России Владимир Путин в поздравлении президента Белоруссии Лукашенко с Днем единения народов России и Беларуси выразил уверенность, что накопленный опыт совместной работы поможет найти оптимальные решения сложных вопросов, сообщает пресс-служба Кремля в четверг.

"Владимир Путин выразил уверенность, что накопленный опыт совместной работы поможет найти оптимальные решения любых, даже самых сложных вопросов, стоящих на пути союзного строительства", - говорится в телеграмме.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

США оказалось невыгодно продавать газ в Европу
США оказалось невыгодно продавать газ в Европу
Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии
Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии
В Турции за сутки от Covid-19 умерли 63 человека
В Турции за сутки от Covid-19 умерли 63 человека
Победить общего врага: Госдеп США поблагодарил Россию за поставку медпомощи
Победить общего врага: Госдеп США поблагодарил Россию за поставку
В Китае ответили на вопросы о бессимптомных носителях коронавируса
В Китае ответили на вопросы о бессимптомных носителях коронавируса
Райан Рейнольдс рассказал о жизни на карантине с Блейк Лайвли и тремя дочерьми
Райан Рейнольдс рассказал о жизни на карантине с Блейк Лайвли и тремя
На Донбассе - 15 нарушений "тишины", ранены трое бойцов ВСУ
На Донбассе - 15 нарушений "тишины", ранены трое бойцов ВСУ
Иран отреагировал на слова Трампа о подготовке новых ударов по объектам США
Иран отреагировал на слова Трампа о подготовке новых ударов по
ВОЗ рекомендует медитировать во время карантина в самоизоляции
ВОЗ рекомендует медитировать во время карантина в самоизоляции
На Чукотке бизнесу дали отсрочку платежей за аренду из-за коронавируса
На Чукотке бизнесу дали отсрочку платежей за аренду из-за коронавируса
Оплату аренды городу отложили на 3 месяца для бизнеса Владивостока
Оплату аренды городу отложили на 3 месяца для бизнеса Владивостока
Музыкант Адам Шлезингер умер от коронавируса
Музыкант Адам Шлезингер умер от коронавируса

Топ на сегодня

В НАТО отреагировали на помощь России в борьбе с коронавирусом
В НАТО отреагировали на помощь России в борьбе с коронавирусом
На переговорах правительства Афганистана с талибами наметился прогресс
На переговорах правительства Афганистана с талибами наметился прогресс
«Удар по Мозговому равносилен удару по всему ополчению» — громкий суд в ЛНР
«Удар по Мозговому равносилен удару по всему ополчению» — громкий суд
Лев Лещенко поблагодарил участников флешмоба "Надежда" за поддержку
Лев Лещенко поблагодарил участников флешмоба "Надежда" за поддержку
Прожившей всю жизнь в московской клинике девочке нашли новую семью
Прожившей всю жизнь в московской клинике девочке нашли новую семью

Еще по теме

Путин в поздравлении Лукашенко призвал укреплять интеграцию
Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости
Путин поздравило Лукашенко с Днем единения народов
Путин надеется на продолжение работы с Израилем по Ближнему Востоку