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Путин принял отставку губернатора Архангельской области

Путин принял отставку губернатора Архангельской областиИгорь ОрловФото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, президент назначил временно исполняющим обязанности главы региона Александра Цыбульского, который возглавляет Ненецкий автономный округ.

Ранее 2 апреля Игорь Орлов, который возглавлял Архангельскую область с 2012 года, объявил об отставке. Он подчеркнул, что работал во благо области, а при принятии решения об уходе опирался на «большие социологические исследования». Позже аналогичное заявление сделал глава Республики Коми Сергей Гапликов.

Александр Цыбульский прошел обучение на первом потоке так называемой «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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