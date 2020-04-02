Раскрыто содержимое российской гуманитарной помощи для США

Вадим Карасев

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Гуманитарная помощь, которую доставил в США российский военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан», в основном состоит из средств индивидуальной защиты. Об этом агентству ТАСС рассказал первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Он отметил, что Россия передала те предметы, которых не хватает местным врачам. «В Нью-Йорке действительно очень тяжелая ситуация, мне кажется, здесь каждая маска, каждое средство защиты на счету», — отметил он.

Договоренность об отправке из России в США самолета была достигнута в ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. Груз прибыл в Нью-Йорк 1 апреля.

США находятся на первом месте по распространению коронавируса. По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, число заразившихся в США превысило 206 тысяч. Всего зарегистрировано 4 633 летальных исхода.