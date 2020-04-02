Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Раскрыто содержимое российской гуманитарной помощи для США

Раскрыто содержимое российской гуманитарной помощи для США

Раскрыто содержимое российской гуманитарной помощи для СШАФото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Гуманитарная помощь, которую доставил в США российский военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан», в основном состоит из средств индивидуальной защиты. Об этом агентству ТАСС рассказал первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Он отметил, что Россия передала те предметы, которых не хватает местным врачам. «В Нью-Йорке действительно очень тяжелая ситуация, мне кажется, здесь каждая маска, каждое средство защиты на счету», — отметил он.

Договоренность об отправке из России в США самолета была достигнута в ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. Груз прибыл в Нью-Йорк 1 апреля.

США находятся на первом месте по распространению коронавируса. По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, число заразившихся в США превысило 206 тысяч. Всего зарегистрировано 4 633 летальных исхода.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Анджелина Джоли рассказала о возвращении сына Мэддокса домой из Южной Кореи в разгар эпидемии коронавируса
Анджелина Джоли рассказала о возвращении сына Мэддокса домой из Южной
Исследование: бизнес на треть увеличил закупки охранного оборудования
Исследование: бизнес на треть увеличил закупки охранного оборудования
Эксперт рассказал, когда может восстановиться мировая экономика
Эксперт рассказал, когда может восстановиться мировая экономика
В ФМБА рассказали, когда завершится вспышка коронавируса в России
В ФМБА рассказали, когда завершится вспышка коронавируса в России
Чем «женские» чакры отличаются от «мужских»
Чем «женские» чакры отличаются от «мужских»
Цены на российскую нефть стали отрицательными
Цены на российскую нефть стали отрицательными
В Москве умерли еще три пациента с коронавирусом
В Москве умерли еще три пациента с коронавирусом
Раскрыто содержимое российской гуманитарной помощи для США
Раскрыто содержимое российской гуманитарной помощи для США
Самолет из России с медоборудованием для США прибыл в Нью-Йорк
Самолет из России с медоборудованием для США прибыл в Нью-Йорк
Названы самые популярные фильмы и сериалы во время пандемии коронавируса
Названы самые популярные фильмы и сериалы во время пандемии
Что смотреть онлайн 2 апреля. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 2 апреля. Расписание трансляций
Трамп: Россия и Саудовская Аравия скоро договорятся по ценам на нефть
Трамп: Россия и Саудовская Аравия скоро договорятся по ценам на нефть

Топ на сегодня

В НАТО отреагировали на помощь России в борьбе с коронавирусом
В НАТО отреагировали на помощь России в борьбе с коронавирусом
Социальные пенсии в России проиндексировали на 6,4%
Социальные пенсии в России проиндексировали на 6,4%
«Удар по Мозговому равносилен удару по всему ополчению» — громкий суд в ЛНР
«Удар по Мозговому равносилен удару по всему ополчению» — громкий суд
На переговорах правительства Афганистана с талибами наметился прогресс
На переговорах правительства Афганистана с талибами наметился прогресс
Российские богачи потеряли все нажитое за прошлый год
Российские богачи потеряли все нажитое за прошлый год

Еще по теме

Самолет из России с медоборудованием для США прибыл в Нью-Йорк
Российский самолет вылетел в США на помощь в борьбе с коронавирусом
Белый дом предсказал смерть двух тысяч американцев за сутки
В Италию прибыл второй российский самолет с вирусологами и оборудованием