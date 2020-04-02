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Речи ни о каких сделках взамен ОПЕК+ пока не идет, заявил Песков

Речи ни о каких сделках взамен ОПЕК+ пока не идет, заявил Песков
Речи ни о каких сделках взамен ОПЕК+ пока не идет, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Накануне Владимир Путин заявил, что России вместе с другими странами - основными производителями и потребителями нефти - необходимо выработать решения, которые смягчат ситуацию на нефтяном рынке.

"Пока ни о каких конкретных сделках или даже абстрактных сделках взамен ОПЕК+ никто речи не заводил. Ситуация на энергетических рынках, на рынках нефти, действительно обсуждалась в ходе разговора с Трампом. Этой ситуацией никто не доволен, мы уже об этом сообщали", - сказал Песков на вопрос о том, может ли идти речь о некой новой сделке взамен ОПЕК+.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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